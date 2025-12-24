Кабмин отстранил главу Гослекслужбы Романа Исаенко

В отношении чиновника открыли дисциплинарное производство.

Кабинет министров Украины распоряжением № 1477-р отстранил Романа Исаенко от исполнения обязанностей главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и открыл в отношении него дисциплинарное производство.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства.

Согласно документу, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы должна провести дисциплинарное производство в отношении Исаенко до 27 января 2026 года.

Добавим, Роман Исаенко занимал должность председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками с 13 марта 2019 года.

