Кабмин переназначил Романа Исаенко главой Гослекслужбы

Правительство переназначило Исаенко Романа Николаевича Председателем Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Роман Исаенко (слева)

Во вторник, 12 марта, Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, Кабмин переназначил Исаенко Романа Николаевича главой Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Как известно, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 г. № 123-р 13 марта 2019 г. Роман Исаенко был назначен на должность Председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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