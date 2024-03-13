Какая поддержка от государства предусмотрена для детских домов семейного типа: объяснение

В детских домах семейного типа воспитываются от 5 детей-сирот.

Источник фото: derhachivska-ssd.danet.kh.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пресс-служба Министерства реинтеграции сообщила о разнообразной государственной поддержке, которая предусмотрена для детских домов семейного типа (ДДСТ).

ДДСТ - это особые семьи, которые берут на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Они создаются по желанию супругов или отдельного лица, не состоящего в браке.

Государственная помощь для ДДСТ включает в себя следующие льготы и помощь:

- Предоставление дома или многокомнатной квартиры родителям-воспитателям вне очереди, вместе с мебелью и бытовой техникой.

- Предоставление земельного участка для ведения садоводства и огородничества.

- Капитальный ремонт жилья при необходимости.

- Месячная государственная помощь на каждого ребенка, что составляет 2,5 прожиточных минимумов, а для ребенка с инвалидностью - 3,5 прожиточных минимумов.

- Сохранение ранее назначенных алиментов, пенсии и другой государственной помощи.

- Выплата денежного обеспечения родителям-воспитателям, которая подлежит налогообложению и отчислению страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

- Право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 дней для работающих родителей-воспитателей.

- Обязательное социальное сопровождение в Центре предоставления социальных услуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.