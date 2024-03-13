Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Флаг и герб из ОАС Киева передадут в Киевский окружной административный суд

ГСА продолжает передавать имущество ликвидированного ОАС города Киева в другие суды.

Информацию о размере заработной платы работников аппаратов судов разместят на сайтах судов

В ГСА хотят обнародовать информацию о среднем размере заработной платы и размере стимулирующих выплат в каждом суде.

Определение об аресте имущества может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд

Решения об отмене или отказе в отмене ареста имущества не упомянуты в ст. 309 УПК, но это не означает, что их нельзя обжаловать, указал Верховный Суд.

Украина подписала Меморандум с ЕС о финансировании за выполнение Ukraine Facility и кредитное соглашение – что нужно выполнить для получения средств

Некоторые из индикаторов, которые Украина должна реализовать для получения денег от ЕС, уже выполнены, в частности, это принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы и усиление самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В НАПК размышляют, как эффективно проверить сотни тысяч деклараций за три отчетных периода

Также НАПК необходимо провести 10 тыс. специальных проверок.

  1. В Украине

Какая поддержка от государства предусмотрена для детских домов семейного типа: объяснение

07:00, 13 марта 2024
В детских домах семейного типа воспитываются от 5 детей-сирот.
Какая поддержка от государства предусмотрена для детских домов семейного типа: объяснение
Источник фото: derhachivska-ssd.danet.kh.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пресс-служба Министерства реинтеграции сообщила о разнообразной государственной поддержке, которая предусмотрена для детских домов семейного типа (ДДСТ).

ДДСТ - это особые семьи, которые берут на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Они создаются по желанию супругов или отдельного лица, не состоящего в браке.

Государственная помощь для ДДСТ включает в себя следующие льготы и помощь:

- Предоставление дома или многокомнатной квартиры родителям-воспитателям вне очереди, вместе с мебелью и бытовой техникой.

- Предоставление земельного участка для ведения садоводства и огородничества.

- Капитальный ремонт жилья при необходимости.

- Месячная государственная помощь на каждого ребенка, что составляет 2,5 прожиточных минимумов, а для ребенка с инвалидностью - 3,5 прожиточных минимумов.

- Сохранение ранее назначенных алиментов, пенсии и другой государственной помощи.

- Выплата денежного обеспечения родителям-воспитателям, которая подлежит налогообложению и отчислению страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

- Право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 дней для работающих родителей-воспитателей.

- Обязательное социальное сопровождение в Центре предоставления социальных услуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики