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  1. В Україні

Яка підтримка від держави передбачена для дитячих будинків сімейного типу: пояснення

07:00, 13 березня 2024
В дитячих будинках сімейного типу виховуються від 5 дітей-сиріт.
Яка підтримка від держави передбачена для дитячих будинків сімейного типу: пояснення
Джерело фото: derhachivska-ssd.danet.kh.ua
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Пресслужба Міністерства реінтеграції повідомила про різноманітну державну підтримку, яка передбачена для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).

ДБСТ - це особливі сім'ї, які беруть на виховання та спільне проживання не менше ніж 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони створюються за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі.

Державна допомога для ДБСТ включає в себе наступні пільги та допомогу:

  • Надання будинку або багатокімнатної квартири батькам-вихователям позачергово, разом з меблями та побутовою технікою.
  • Надання земельної ділянки для ведення садівництва та городництва.
  • Капітальний ремонт житла за потреби.
  • Місячна державна допомога на кожну дитину, що становить 2,5 прожиткових мінімумів, а для дитини з інвалідністю - 3,5 прожиткових мінімумів.
  • Збереження раніше призначених аліментів, пенсії та іншої державної допомоги.
  • Виплата грошового забезпечення батькам-вихователям, яка підлягає оподаткуванню та відрахуванню страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
  • Право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 днів для працюючих батьків-вихователів.
  • Обов'язкове соціальне супроводження в Центрі надання соціальних послуг.

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