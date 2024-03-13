Яка підтримка від держави передбачена для дитячих будинків сімейного типу: пояснення

Пресслужба Міністерства реінтеграції повідомила про різноманітну державну підтримку, яка передбачена для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).
ДБСТ - це особливі сім'ї, які беруть на виховання та спільне проживання не менше ніж 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони створюються за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі.
Державна допомога для ДБСТ включає в себе наступні пільги та допомогу:
- Надання будинку або багатокімнатної квартири батькам-вихователям позачергово, разом з меблями та побутовою технікою.
- Надання земельної ділянки для ведення садівництва та городництва.
- Капітальний ремонт житла за потреби.
- Місячна державна допомога на кожну дитину, що становить 2,5 прожиткових мінімумів, а для дитини з інвалідністю - 3,5 прожиткових мінімумів.
- Збереження раніше призначених аліментів, пенсії та іншої державної допомоги.
- Виплата грошового забезпечення батькам-вихователям, яка підлягає оподаткуванню та відрахуванню страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
- Право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 днів для працюючих батьків-вихователів.
- Обов'язкове соціальне супроводження в Центрі надання соціальних послуг.
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