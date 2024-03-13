Киян попереджають про погіршення погодних умов та ожеледицю на дорогах

У столиці вранці 13 березня на дорогах очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Про це пишуть у КМДА і закликають киян бути обережними, пересуваючись містом, та дотримуватися порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, що за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивними опадами та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть, не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.
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