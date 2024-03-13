Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна підписала Меморандум з ЄС щодо фінансування за виконання Ukraine Facility і кредитну угоду – що потрібно виконати для отримання коштів

Деякі з індикаторів, які Україна має реалізувати для отримання грошей від ЄС вже виконані, зокрема, це ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки та посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У НАЗК розмірковують, як ефективно перевірити сотні тисяч декларацій за три звітні періоди

Також НАЗК необхідно провести 10 тис. спеціальних перевірок.

В Печерський районний суд Києва тимчасово шукають шість суддів

ВККС оголосила про можливість тимчасового переведення в найбільш завантажений суд України.

Хто буде відповідати за цифровізацію судової влади: відоме прізвище

Заступником голови ДСА з питань цифровізації призначено Леоніда Сапельникова, який раніше працював у компаніях ІСД та Метінвест.

У ВАКС повідомили, з якою проблемою може зіткнутися конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

Під час конкурсу може виникнути проблема з кількістю та якістю кандидатів на посади суддів.

  1. В Україні

Киян попереджають про погіршення погодних умов та ожеледицю на дорогах

00:00, 13 березня 2024
У Києві пішов несподіваний снігопад – весна здивувала столицю.
Киян попереджають про погіршення погодних умов та ожеледицю на дорогах
Джерело фото: Укрінформ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці вранці 13 березня на дорогах очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Про це пишуть у КМДА і закликають киян бути обережними, пересуваючись містом, та дотримуватися порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, що за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивними опадами та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть, не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики