Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий и гололедице на дорогах

В Киеве пошел неожиданный снегопад – весна удивила столицу.

Источник фото: Укринформ

В столице утром 13 марта на дорогах ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый). Об этом пишут в КГГА и призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивными осадками и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите, не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше держать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

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