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  1. В Украине

В Киеве будут судить женщину, которая во время застолья тяжело ранила сожителя

07:18, 13 марта 2024
Женщину, которая нанесла ножевое ранение сожителю во время застолья, ждет до 8 лет тюрьмы.
В Киеве будут судить женщину, которая во время застолья тяжело ранила сожителя
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В Киеве будут судить женщину, которая тяжело ранила своего сожителя. Преступление совершилось во время застолья, когда подозреваемая вызвала ссору с мужчиной и ударила его ножом. Женщина находилась под стражей в течение следствия, а теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева.

Сведения об инциденте поступили в полицию в январе текущего года, когда медики скорой помощи сообщили о мужчине с ножевым ранением в квартире в Днепровском районе. Позже установлено, что потерпевший получил ранение во время конфликта со своей гражданской женой, с которой они отдыхали вместе с друзьями. Под воздействием алкоголя женщина вызвала ссору, во время которой нанесла ножевой удар в живот своему сожителю.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а злоумышленницу задержали правоохранители по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. После завершения досудебного расследования дело будет рассмотрено в суде. В связи с этим 35-летнюю подозреваемую удерживали под стражей.

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