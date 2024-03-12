США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на $400 миллионов, — СМИ

Денежные средства на этот пакет возьмут из кредитов, которые вернули Пентагону за недавние закупки.

Фото: armyinform.com.ua

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине, который может составить $400 миллионов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Агентство отмечает, что это первый американский пакет помощи за последние месяцы, поскольку сейчас средства помощи Украине заблокированы в Конгрессе США.

О пакете помощи могут объявить вечером 12 марта.

Добавляется, что финансирование пакета обеспечат за счет вернувших Пентагону кредитов за последние покупки.

Ранее сообщалось, что Пентагону не хватает около 10 миллиардов долларов на обновление военного арсенала из-за отправленного Украине оружия.

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