Президент подписал закон, обеспечивающий право погибших военных на посмертное отцовство

Репродуктивные клетки военных будут храниться в течение нескольких лет бесплатно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о биологическом отцовстве (материнстве) для военных в случае их гибели.

По данным, обнародованным на сайте Верховной Рады, глава государства подписал закон 12 марта.

По закону, репродуктивные клетки военных будут храниться в течение нескольких лет бесплатно.

В случае истечения срока хранения клеток его можно будет продлить за счет другого лица, которое определил сам военный.

Военный, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти.

В случае использования для зачатия репродуктивных клеток погибшего военного он будет признан отцом или матерью рожденного ребенка.

Напомним, что 22 ноября 2023 года был принят Закон об обеспечении права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство) №3496-IX от 22.11.2023 о государственных гарантиях возможности военнослужащих иметь детей в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции, путем оплачиваемого государством хранения их репродуктивных клеток.

Однако недостаточно урегулированным оставался вопрос хранения репродуктивных клеток человека в случае его гибели.

В связи с этим на рассмотрение парламента был представлен проект №10448, предусматривающий, что в случае смерти или объявления судом умершего лица, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, их безвозмездное хранение в соответствии с настоящим Законом осуществляется в течение трех лет с момента смерти этого лица или оглашение судом его умершим.

По истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено за счет другого лица, определенного в завещании лица относительно собственных репродуктивных клеток, хранящихся в соответствии с законодательством, на случай его смерти или оглашение судом его умершим.

7 февраля 2024 года Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда Украинского народа» №10448.

Следует отметить, что до этого, 5 февраля, Комитет по социальной политике осуществил пересмотр заключения на законопроект с учетом замечаний, поступивших от Комитета по вопросам правовой политики и касавшихся необходимости исключения из законопроекта №10448 положений об изменениях в Гражданский и Семейный кодексы Украины. Такие предложения объясняются тем, что изменения в Гражданский кодекс могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в Гражданский кодекс.

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