Президент підписав закон, який забезпечує право загиблих військових на посмертне батьківство

Репродуктивні клітини військових зберігатимуть упродовж кількох років безкоштовно.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про біологічне батьківство (материнство) для військових у разі їхньої загибелі.

За даними, оприлюдненими на сайті Верховної Ради, глава держави підписав закон 12 березня.

Згідно із законом, репродуктивні клітини військових зберігатимуть упродовж кількох років безкоштовно.

У разі закінчення терміну збереження клітин його можна буде продовжити за рахунок іншої особи, яку визначив сам військовий.

Військовий, репродуктивні клітини якого зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У разі використання для зачаття репродуктивних клітин загиблого військового він буде визнаний батьком або матір'ю народженої дитини.

Нагадаємо, що 22 листопада 2023 року було ухвалено Закон щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство) №3496-IX від 22.11.2023 про державні гарантії можливості військовослужбовців мати дітей у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції, шляхом оплачуваного державою зберігання їхніх репродуктивних клітин.

Однак недостатньо врегульованим залишалося питання зберігання репродуктивних клітин людини у разі її загибелі.

У зв’язку з цим на розгляд парламенту було подано проект №10448, який передбачає, що у разі смерті або оголошення судом померлою особи, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, їх безоплатне зберігання відповідно до цього Закону здійснюється протягом трьох років з моменту смерті цієї особи або оголошення судом її померлою.

Після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у заповіті особи щодо власних репродуктивних клітин, які зберігаються відповідно до законодавства, на випадок її смерті або оголошення судом її померлою.

7 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу» №10448.

Слід зазначити, що до цього, 5 лютого, Комітет з питань соціальної політики здійснив перегляд висновку на законопроект з урахуванням зауважень, що надійшли від Комітету з питань правової політики та стосувалися необхідності виключення із законопроекту №10448 положень про зміни до Цивільного та Сімейного кодексів України. Такі пропозиції пояснюються, зокрема, тим, що зміни до Цивільного кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Цивільного кодексу.

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