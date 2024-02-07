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Верховна Рада виправила норму для забезпечення права загиблих військових на посмертне батьківство, - репродуктивні клітини будуть зберігати безоплатно протягом 3 років

14:02, 7 лютого 2024
Народні депутати врегулювали питання зберігання репродуктивних клітин військових у разі їх загибелі.
Верховна Рада виправила норму для забезпечення права загиблих військових на посмертне батьківство, - репродуктивні клітини будуть зберігати безоплатно протягом 3 років
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У парламенті забезпечили право загиблих військовослужбовців на біологічне батьківство. Так, 7 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу» №10448.

Слід зазначити, що до цього, 5 лютого, Комітет з питань соціальної політики здійснив перегляд висновку на законопроект з урахуванням зауважень, що надійшли від Комітету з питань правової політики та стосувалися необхідності виключення із законопроекту №10448 положень про зміни до Цивільного та Сімейного кодексів України. Такі пропозиції пояснюються, зокрема, тим, що зміни до Цивільного кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Цивільного кодексу.

Нагадаємо, що 22 листопада 2023 року було ухвалено Закон щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство) №3496-IX від 22.11.2023 про державні гарантії можливості військовослужбовців мати дітей у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції, шляхом оплачуваного державою зберігання їхніх репродуктивних клітин.

Однак дотепер недостатньо врегульованим залишилося питання зберігання репродуктивних клітин людини у разі її загибелі.

У зв’язку з цим на розгляд парламенту було подано проект №10448, який передбачає, що у разі смерті або оголошення судом померлою особи, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, їх безоплатне зберігання відповідно до цього Закону здійснюється протягом трьох років з моменту смерті цієї особи або оголошення судом її померлою.

Після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у заповіті особи щодо власних репродуктивних клітин, які зберігаються відповідно до законодавства, на випадок її смерті або оголошення судом її померлою.

Варто зазначити, що 30 січня 2024 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу щодо збереження генофонду Українського народу за реєстр. №10450.

5 лютого 2024 року Комітет з питань правової політики розглянув даний законопроект та рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому як невідкладний.

У разі прийняття обох вищезгаданих законопроектів вони набудуть чинності одночасно з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)» від 22 листопада 2023 року №3496-IX, а саме 23 березня 2024 року.

Додаткові зміни до Цивільного та Сімейного кодексів, враховуючи складність питання використання біологічного матеріалу після смерті людини, опрацьовуватимуться Комітетом з питань правової політики.

Автор: Наталя Мамченко 

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