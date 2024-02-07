Дощ та мокрий сніг: українців попередили про погіршення погоди

8 лютого погода в Україні буде дощовою, у деяких регіонах прогнозується сніг.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, якою буде погода в країні у четвер, 8 лютого.

Зазначається, що в Україні, крім півдня, очікується невеликий дощ та мокрий сніг, в західних областях помірні, вдень в Карпатах та на Закарпатті значні опади.

На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Карпатах та східних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; на решті території протягом доби 1-6° тепла, на півночі країни від 2° морозу до 3° тепла (на Сумщині 0-5° морозу).

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