Заступник воєнкома Луганського обласного ТЦК та СП поряд з основною роботою займався підприємництвом

Суд визнав винним заступника начальника Луганського обласного ТЦК та СП у вчиненні адмінправопорушення.

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У січні НАЗК склало низку протоколів щодо зловживань, пов’язаних з конфліктом інтересів. Їх скеровано на розгляд місцевих судів. Крім того, у січні також було прийнято кілька судових рішень за результатом розгляду складених НАЗК протоколів про адміністративні правопорушення.

Зокрема, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним заступника начальника Луганського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-4 КУпАП (порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності).

Як зазначили у НАЗК, підставою для судового розгляду став обґрунтований висновок Нацагентства, а також складений Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР НП України протокол.

«Суд встановив, що заступник воєнкома поряд з основною своєю роботою займався підприємницькою діяльністю – надавав громадській організації послуги, за що отримував дохід в розмірі майже 1,3 млн грн», - сказано у повідомленні.

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