Заместитель военкома Луганского областного ТЦК и СП наряду с основной работой занимался предпринимательством

Суд признал виновным заместителя начальника Луганского областного ТЦК и СП в совершении админправонарушения.

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В январе НАПК составило ряд протоколов о злоупотреблениях, связанных с конфликтом интересов. Их направлено на рассмотрение местных судов. Кроме того, в январе также было принято несколько судебных решений по результатам рассмотрения составленных НАПК протоколов об административных правонарушениях.

В частности, Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновным заместителя начальника Луганского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности).

Как отметили в НАПК, основанием для судебного разбирательства стало обоснованное заключение Нацагентства, а также составленный Управлением стратегических расследований в Луганской области ДСР НП Украины протокол.

«Суд установил, что заместитель военкома наряду с основной своей работой занимался предпринимательской деятельностью – предоставлял общественной организации услуги, за что получал доход в размере почти 1,3 млн грн», - говорится в сообщении.

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