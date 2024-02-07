В Харьковской области задержали агронома, который помогал оккупантам минировать поля

Мужчина помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей.

Служба безопасности задержала агронома, помогавшего российским оккупантам минировать поля во время оккупации Харьковщины. Об этом сообщает СБУ.

После захвата Купянского района мужчина помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей.

Таким образом, захватчики миновали участки вокруг райцентра, в том числе местные дороги, которыми пользовались мирные жители.

Кроме того, коллаборант обеспечивал врага фермерскими продуктами питания и дровами для обогрева захваченной школы, в которой они базировались.

Трех российских командиров агроном расквартировал в собственном доме.

Также он потребовал от своих коллег передавать захватчикам бетонные блоки и древесину для устройства фортификационных сооружений.

В случае отказа – угрожал заключением в российскую застенку.

После освобождения района коллаборант остался на территории общины, залег на дно и надеялся избежать правосудия. Его задержали и сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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