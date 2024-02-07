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  1. В Україні

На Харківщині затримали агронома, який допомагав окупантам мінувати поля

16:39, 7 лютого 2024
Чоловік допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів.
На Харківщині затримали агронома, який допомагав окупантам мінувати поля
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Служба безпеки затримала агронома, який допомагав російським окупантам мінувати поля під час окупації Харківщини. Про це повідомляє СБУ. 

Після захоплення Куп’янського району чоловік допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів.

Таким чином загарбники мінували ділянки навколо райцентру, у тому числі місцеві дороги, якими користувались мирні жителі.

Крім того колаборант забезпечував ворога фермерськими продуктами харчування та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувались.

Трьох російських командирів агроном «розквартирував» у власному будинку.

Також він вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд.

У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні.

Після звільнення району колаборант залишився на території громади, «заліг на дно» та сподівався уникнути правосуддя. Його затримали та повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі зловмисник перебуває під вартою. 

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