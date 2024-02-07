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  1. В Украине

Как подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах: разъяснение

20:37, 7 февраля 2024
С 1 января стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2023 году.
Как подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах: разъяснение
Фото: tax.gov.ua
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Государственная налоговая служба Украины объяснила, как подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах.

С 1 января 2024 г. стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2023 году. Граждане, которые в соответствии с Налоговым кодексом Украины обязаны подать декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год (далее – декларация), должны задекларировать свои прошлогодние доходы до 1 мая 2024 года.

Граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2023 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2024 года включительно.

Декларацию можно подать одним из следующих способов:

- лично или уполномоченным лицом;

- почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;

- Средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».

Для повышения уровня добровольности декларирования доходов граждан и удобства при подаче декларации в Электронном кабинете плательщика создан электронный сервис «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах», предоставляющий возможность частичного автоматического предзаполнения декларации.

Электронный сервис «Налоговое право на имущественное состояние и доходы» позволяет сформировать декларацию и подать ее в контролирующий орган с копиями первичных документов, в т. ч. для использования права на налоговую скидку.

Частичное автоматическое предзаполнение декларации осуществляется на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налога, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Использование этого электронного сервиса:

- сокращает время и расходы при подаче налоговой декларации;

- минимизирует ошибки при заполнении декларации;

- предоставляет возможность предоставления копий первичных документов в качестве приложения к налоговой декларации в онлайн-режиме.

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