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В январе НАПК выявило коррупционные риски в семи проектах нормативно-правовых актов

21:32, 7 февраля 2024
Всего за прошлый месяц НАПК провело мониторинг 392 проектов нормативно-правовых актов.
В январе НАПК выявило коррупционные риски в семи проектах нормативно-правовых актов
Источник фото: Alejandro Escamilla / Unsplash
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В январе 2024 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело мониторинг 392 проектов нормативно-правовых актов (НПА): 300 проектов актов Кабинета Министров Украины (КМУ) и 92 законопроектов.

Как сообщили в НАПК по результатам проведенного мониторинга, были выявлены коррупционные риски в семи проектах НПА и, соответственно, проведено семь антикоррупционных экспертиз. Было выявлено 28 коррупциогенных факторов и предоставлено 40 рекомендаций по их устранению.

Зокрема, за результатами експертизи проєкту постанови КМУ «Про реалізацію експериментального проекту з відновлення багатоквартирних будинків» авторства Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, яке пропонує визначити процедуру реалізації експериментального проекту з відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, зокрема:

  • уповноважити обласні та столичну адміністрації за пропозиціями органів місцевого самоврядування сформувати пропозиції щодо об’єктів незалежно від форми власності, що підлягають відновленню в цілях експериментального проекту, та направити їх до Мінінфраструктури;
  • передбачити розгляд отриманих пропозицій та формування переліку об’єктів в цілях відновлення Комісією при Мінінфраструктури;
  • визначити окремі умови проведення публічних закупівель в цілях експерименту.

Наразі представники Національного агентства беруть активну участь в узгоджувальних нарадах щодо доопрацювання проєкту зазначеної постанови.

Дослідивши проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо удосконалення окремих його положень» (розробник – Міністерство юстиції), НАЗК запропонувало:

  • визначити на рівні Кодексу перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, платності/безоплатності надання адміністративної послуги, переліку підстав для відмови у наданні такої послуги;
  • встановити строк дисциплінарного стягнення, що застосовується до арбітражного керуючого;
  • врегулювати питання проведення інвентаризації та продажу майна боржника.

Наразі Висновок антикорупційної експертизи направлено розробнику для розгляду.

За результатами аналізу проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації ринку земель та земельних відносин», яку розробило Міністерство аграрної політики та продовольства України, також було виявлено низку ризиків. Задля їхнього нівелювання НАЗК пропонує:

  • врегулювати питання встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок, набуття прав на земельні ділянки;
  • спрощення ініціювання проведення земельних торгів із передачі в оренду вільних земель державної та комунальної власності.

Наразі Висновок антикорупційної експертизи направлено розробнику для розгляду.

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