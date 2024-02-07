Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей будут штрафовать от 850 грн

Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта о привлечении родителей к ответственности за уклонение от обучения и воспитания детей.

Можно узнать, сколько дел открывается против предпринимателей и сколько проводится обысков, — Минцифры анонсировало меры по выполнению решения СНБО

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что во исполнение решения СНБО запустят цифровое решение, где можно будет смотреть, сколько дел открыли против бизнеса и сколько проводится обыск.

Василий Малюк на встрече с послами G7: «Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100% – я не допущу никаких нарушений этого принципа в деятельности СБУ»

Глава СБУ Василий Малюк на встрече с послами стран G7 рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, одним из ключевых столпов которых является свобода слова.

Будем искать компромиссы по отсрочке для аспирантов и аресту счетов, - Елена Шуляк рассказала, какие изменения ждут законопроект о мобилизации

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что ко второму чтению в законопроект внесут изменения по отсрочке для аспирантов и аресту счетов уклонистов.

8 судов пока вообще не провели классификацию должностей государственной службы

Заработная плата в аппаратах восьми судов пока будет начисляться так же, как и в 2023 году.

  1. В Украине

С начала полномасштабного вторжения украинцы накопили 1,4 млн грн новых долгов

20:55, 7 февраля 2024
Больше всего возросло количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммуналки.
С начала полномасштабного вторжения украинцы накопили 1,4 млн грн новых долгов
Источник фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы накопили 1,4 млн долгов с начала полномасштабной войны по данным Единого реестра должников. Об этом говорится в анализе «Опендатабот».

Для сравнения, только за 2021 год в Реестр прибавилось 1,5 млн записей. Подавляющее большинство новых долгов – 1,2 млн или 80% – появились в прошлом году.

Больше всего увеличилось количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммунальных услуг — на 38% и 30% соответственно. Для сравнения, количество долгов за коммуналку выросло в полтора раза за 2021 год.

В сфере взысканий в пользу государства количество задолженностей почти не изменилось: 1,95 миллиона долгов. В первый год большой войны их количество упало на 300 тысяч, но уже за 2023 год достигло прежнего уровня.

На четверть увеличилось количество задолженностей за штрафы из-за нарушения ПДД. Стоит отметить, что подавляющее большинство – а именно ⅔ этих долгов – добавились в реестр в 2022 году. А вот в категории «Взыскание средств» долгов уменьшилось на 27,5% — в противовес 2021 году, когда количество таких задолженностей выросло почти в полтора раза.

На 4,5% за два года увеличилось количество должников по алиментам. Для сравнения, за 2021 год их количество выросло на 4,7%.

С 24 февраля 2022 года в реестре появилась категория «Документ, не подпадающий под упомянутые категории». В нее могут входить долги с других разделов.

В общей сложности сейчас 8,91 миллиона долгов зафиксировано в Едином реестре должников. С начала полномасштабной войны список увеличился на 1,4 млн новых долгов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео