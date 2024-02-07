С начала полномасштабного вторжения украинцы накопили 1,4 млн грн новых долгов

Больше всего возросло количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммуналки.

Источник фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Украинцы накопили 1,4 млн долгов с начала полномасштабной войны по данным Единого реестра должников. Об этом говорится в анализе «Опендатабот».

Для сравнения, только за 2021 год в Реестр прибавилось 1,5 млн записей. Подавляющее большинство новых долгов – 1,2 млн или 80% – появились в прошлом году.

Больше всего увеличилось количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммунальных услуг — на 38% и 30% соответственно. Для сравнения, количество долгов за коммуналку выросло в полтора раза за 2021 год.

В сфере взысканий в пользу государства количество задолженностей почти не изменилось: 1,95 миллиона долгов. В первый год большой войны их количество упало на 300 тысяч, но уже за 2023 год достигло прежнего уровня.

На четверть увеличилось количество задолженностей за штрафы из-за нарушения ПДД. Стоит отметить, что подавляющее большинство – а именно ⅔ этих долгов – добавились в реестр в 2022 году. А вот в категории «Взыскание средств» долгов уменьшилось на 27,5% — в противовес 2021 году, когда количество таких задолженностей выросло почти в полтора раза.

На 4,5% за два года увеличилось количество должников по алиментам. Для сравнения, за 2021 год их количество выросло на 4,7%.

С 24 февраля 2022 года в реестре появилась категория «Документ, не подпадающий под упомянутые категории». В нее могут входить долги с других разделов.

В общей сложности сейчас 8,91 миллиона долгов зафиксировано в Едином реестре должников. С начала полномасштабной войны список увеличился на 1,4 млн новых долгов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.