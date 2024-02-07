Польские фермеры с 9 февраля собираются блокировать пункт пропуска «Дорогуск – Ягодин»

С утра 9 февраля польские фермеры планируют начать блокирование пунктов пропуска на польско-украинской границе.

В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что утром 9 февраля, по предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе.

«В настоящее время польские таможенники проинформировали о том, что блокировка пункта пропуска «Дорогуск – Ягодин» должна начаться в 11:00 по киевскому времени 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта 2024 года», - говорится в сообщении.

Как отмечают в Государственной таможенной службе Украины, протестующие намерены совершать пропуск всех автобусов и по 1 грузовому транспортному средству в обоих направлениях в течение часа. Также будет осуществляться беспрепятственный пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.

«По другим пунктам пропуска на границе с Польшей, информация выясняется, для этого запланированы встречи с представителями польской таможенной администрации», - говорится в сообщении.

После получения официального подтверждения блокирования польско-украинской границы в Государственной таможенной службе Украины обещают дополнительно сообщить о ситуации в пунктах пропуска.

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