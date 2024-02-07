Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Василь Малюк на зустрічі з послами G7: «Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100% – я не допущу жодних порушень цього принципу у діяльності СБУ»

Голова СБУ Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова.

Будемо шукати компроміси щодо відстрочки для аспірантів та арешту рахунків, - Олена Шуляк розповіла, які зміни чекають законопроект про мобілізацію

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що до другого читання до законопроекту внесуть зміни щодо відстрочки для аспірантів і арешту рахунків ухилянтів.

8 судів поки що взагалі не провели класифікацію посад державної служби

Заробітна плата в апаратах восьми судів поки що буде нараховуватися як і в 2023 році.

Верховна Рада виправила норму для забезпечення права загиблих військових на посмертне батьківство, - репродуктивні клітини будуть зберігати безоплатно протягом 3 років

Народні депутати врегулювали питання зберігання репродуктивних клітин військових у разі їх загибелі.

Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні

Народні депутати підтримали законопроект Кабміну 10449 про посилення мобілізації за основу.

  1. У світі

Польські фермери із 9 лютого збираються блокувати пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин»

15:01, 7 лютого 2024
З ранку 9 лютого польські фермери планують розпочати блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
Польські фермери із 9 лютого збираються блокувати пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній митній службі України повідомили, що вранці 9 лютого за попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк у окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні.

«Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин» має розпочатися об 11:00 год за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Державній митній службі України, протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

«Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації», - сказано у повідомленні.

Після отримання офіційного підтвердження блокування польсько-українського кордону у Державній митній службі України обіцяють додатково повідомити про ситуацію у пунктах пропуску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео