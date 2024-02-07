Польські фермери із 9 лютого збираються блокувати пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин»

З ранку 9 лютого польські фермери планують розпочати блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

У Державній митній службі України повідомили, що вранці 9 лютого за попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк у окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні.

«Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин» має розпочатися об 11:00 год за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Державній митній службі України, протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

«Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації», - сказано у повідомленні.

Після отримання офіційного підтвердження блокування польсько-українського кордону у Державній митній службі України обіцяють додатково повідомити про ситуацію у пунктах пропуску.

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