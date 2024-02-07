Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні

Народні депутати підтримали законопроект Кабміну 10449 про посилення мобілізації за основу.

7 лютого Верховна Рада проголосувала за прийняття законопроекту Кабміну 10449 про посилення мобілізації в першому читанні.

Як відомо, прикінцевими та перехідними положеннями проекту встановлюються норми щодо:

переогляду обмежено придатних громадян та переходу на військовий облік військовозобов'язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України,

оновлення громадянами України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів своїх військово-облікових даних,

зберігання здобувачами освіти права на відстрочку до завершення поточного навчального року, у разі втрати цього права;

постановки на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які працюють (проходять службу) на посадах у Національній поліції України, Службі судової охорони, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, органах і підрозділах цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби протягом 60 днів з дня набрання чинності Закону;

переогляду громадян України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року на непридатність до військової служби на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад, затвердженого Кабміном.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новий законопроект 10449 про посилення мобілізації від Уряду передбачає можливість застосовувати заходи впливу до ухилянтів у вигляді накладення арешту на кошти та інші цінності, обмеження у праві керувати авто тощо. Право ініціювати заходи впливу буде у ТЦК. На відміну від попереднього законопроекту, Кабмін вирішив передбачити, що ці заходи, запропоновані ТЦК, санкціонуватимуться через суд. Вочевидь, на думку законодавця, це має виступати своєрідним запобіжником порушення прав людини.

Прикметними у законопроекті є нові норми, які регулюють питання встановлення факту вручення вимоги і відповідно відліку часу для звернення ТЦК до суду. Так, врученням вимоги буде вважатися і проставлення поштової відмітки про неможливість вручення «з інших причин» за будь-якою відомою адресою. Також врученням вважатиметься доставлення вимоги ТЦК до Електронного кабінету військовозобов’язаного.

Судам запропоновано дати 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК. При цьому коло оскарження поширити і на апеляційні суди, і на Верховний Суд.

Втім, рішення суду про арешт та інші обмеження для ухилянта пропонується виконувати негайно, не чекаючи результатів апеляційного оскарження.

Слід зазначити, що на розгляді парламенту одночасно з законопроектом 10449 знаходиться законопроект 10379, розроблений Міністерством оборони, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу.

А саме, вносяться зміни до статті 336 КК, за яким відмова від проходження медичного огляду буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Отже, особа з інвалідністю ІІ та ІІІ групи буде вимушена у разі прийняття закону їхати на повторний переогляд, а якщо вона на такий переогляд не з’явиться – їй у перспективі буде загрожувати позбавлення волі.

У зв’язку із цим «Судово-юридична газета» звернулася із коментарем до низки міжнародних та національних організацій, які працюють у сфері захисту прав людей з інвалідністю. Свою позицію нам прокоментували у EnableMe Ukraine – міжнародній команді експертів та волонтерів, що опікуються людьми з інвалідністю.

Крім того, законопроект 10449 передбачає, що військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

Також цим законопроектом 10449 Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Крім того, законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину. А чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову.

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Автор: Наталя Мамченко

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