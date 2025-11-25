На Полтавщині покарали водія, який відмовився від огляду на стан сп’яніння та вдруге сів за кермо без посвідчення

Нетверезе керування та повторна їзда без прав завершилася великим штрафом.

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо 23-річного місцевого жителя, якому інкримінували одразу два правопорушення: керування транспортним засобом у стані сп’яніння та повторне керування без відповідного права. Про це розповіли у суді.

Подія сталася 29 вересня 2025 року вночі. Патрульні зупинили автомобіль SKODA Felicia, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, почервоніння очей та нечітку мову. На вимогу поліцейських пройти огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився, що згідно з чинним законодавством визначається правопорушенням та прирівнюється до підтвердження факту сп’яніння.

Крім того, встановлено, що чоловік керував авто повторно протягом року, не маючи відповідного посвідчення водія. Раніше він вже притягувався до відповідальності за аналогічне правопорушення.

За результатами розгляду цієї справи суддя визнав чоловіка виннуватим у вчиненні інкримінованих йому порушень та, з урахуванням їх повторності, щирого каяття та відсутності обтяжуючих обставин наклав стягнення у виді штрафу в розмірі 40 800 гривень із позбавленням права керування на 5 років, а також зобов’язав сплатити судовий збір в сумі 605,60 гривень.

