На Полтавщине наказали водителя, который отказался от осмотра на состояние опьянения и во второй раз сел за руль без удостоверения

23:56, 25 ноября 2025
Нетрезвое управление и повторная езда без прав завершилась большим штрафом.
Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 23-летнего местного жителя, которому инкриминировали сразу два нарушения: управление транспортным средством в состоянии опьянения и повторное управление без соответствующего права. Об этом сообщили в суде.

Событие произошло 29 сентября 2025 года ночью. Патрульные остановили автомобиль SKODA Felicia, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нарушение координации движений, покраснение глаз и нечёткую речь. По требованию полицейских пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался, что согласно действующему законодательству определяется правонарушением и приравнивается к подтверждению факта опьянения.

Кроме того, установлено, что мужчина управлял автомобилем повторно в течение года, не имея соответствующего удостоверения водителя. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

По результатам рассмотрения этого дела судья признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему нарушений и, с учётом их повторности, искреннего раскаяния и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил взыскание в виде штрафа в размере 40 800 гривен с лишением права управления на 5 лет, а также обязал уплатить судебный сбор в сумме 605,60 гривен.

