Військовий на Львівщині намагався підкупити сержанта, щоб втекти в СЗЧ — суд його оштрафував

Фігурант запропонував сержанту-інструктору 3000 доларів за допомогу в СЗЧ.

На Львівщині суд покарав військовослужбовця, який запропонував 3 тисячі доларів сержанту, щоб він допоміг йому вчинити СЗЧ. Вирок у справі №944/6641/25 виніс Яворівський районний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що військовий запропонував сержанту-інструктору школи загальновійськової підготовки 3000 доларів хабаря за сприяння в організації СЗЧ.

15 вересня чоловік сів у автомобіль сержанта та разом із ним покинув місце дислокації несення служби. Після передачі 3000 доларів хабаря у вказаному авто курсанта затримали правоохоронці. Із судових ухвал відомо, що сержант звернувся до поліції із заявою після того, як курсант запропонував йому хабар. Щодо львів’янина порушили кримінальну справу за ст.369 ККУ.

В судовому засіданні обвинувачений визнав провину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, щиро розкаявся та пояснив, що вирішив ухилитися від проходження служби та вчинити СЗЧ, оскільки у нього боліли коліна.

Суд, проаналізувавши матеріали справи, визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.369 КК України та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

3000 доларів конфіскують в дохід держави після вступу вироку в законну силу.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги.

