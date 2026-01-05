  1. В Україні
  2. / Судова практика

Військовий на Львівщині намагався підкупити сержанта, щоб втекти в СЗЧ — суд його оштрафував

21:17, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фігурант запропонував сержанту-інструктору 3000 доларів за допомогу в СЗЧ.
Військовий на Львівщині намагався підкупити сержанта, щоб втекти в СЗЧ — суд його оштрафував
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині суд покарав військовослужбовця, який запропонував 3 тисячі доларів сержанту, щоб він допоміг йому вчинити СЗЧ. Вирок у справі №944/6641/25 виніс Яворівський районний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що військовий запропонував сержанту-інструктору школи загальновійськової підготовки 3000 доларів хабаря за сприяння в організації СЗЧ.

15 вересня чоловік сів у автомобіль сержанта та разом із ним покинув місце дислокації несення служби. Після передачі 3000 доларів хабаря у вказаному авто курсанта затримали правоохоронці. Із судових ухвал відомо, що сержант звернувся до поліції із заявою після того, як курсант запропонував йому хабар. Щодо львів’янина порушили кримінальну справу за ст.369 ККУ.

В судовому засіданні обвинувачений визнав провину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, щиро розкаявся та пояснив, що вирішив ухилитися від проходження служби та вчинити СЗЧ, оскільки у нього боліли коліна.

Суд, проаналізувавши матеріали справи, визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.369 КК України та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

3000 доларів конфіскують в дохід держави після вступу вироку в законну силу.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Львів військові вирок військовослужбовці СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]