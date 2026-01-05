  1. В Украине
Военный во Львовской области пытался подкупить сержанта, чтобы сбежать в СЗЧ — суд оштрафовал его

21:17, 5 января 2026
Фигурант предложил сержанту-инструктору 3000 долларов за помощь в СЗЧ.
Военный во Львовской области пытался подкупить сержанта, чтобы сбежать в СЗЧ — суд оштрафовал его
Во Львовской области суд наказал военнослужащего, который предложил 3 тысячи долларов сержанту, чтобы тот помог ему совершить СЗЧ. Приговор по делу №944/6641/25 вынес Яворовский районный суд Львовской области.

В материалах дела указывается, что военнослужащий предложил сержанту-инструктору школы общевойсковой подготовки 3000 долларов взятки за содействие в организации СЗЧ.

15 сентября мужчина сел в автомобиль сержанта и вместе с ним покинул место дислокации несения службы. После передачи 3000 долларов взятки в указанном автомобиле курсанта задержали правоохранители. Из судебных решений известно, что сержант обратился в полицию с заявлением после того, как курсант предложил ему взятку. В отношении львовянина возбудили уголовное дело по ст.369 УК Украины.

В судебном заседании обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, искренне раскаялся и пояснил, что решил уклониться от прохождения службы и совершить СЗЧ, поскольку у него болели колени.

Суд, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.369 УК Украины, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен.

3000 долларов конфискуют в доход государства после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы.

