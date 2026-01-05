  1. В Україні

В Одесі судитимуть бабусю, яка побила тримісячного онука: у немовляти — перелом ключиці

21:35, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними слідства, 50-річна жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.
В Одесі судитимуть бабусю, яка побила тримісячного онука: у немовляти — перелом ключиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі судитимуть 50-річну жінку, яку підозрюють у побитті тримісячного онука. У хлопчика — закритий перелом ключиці зі зміщенням кісткових уламків і синець. Про це повідомляє Нацполіція.

Подія сталася наприкінці жовтня в одній із квартир Пересипського району міста. Про травмування немовляти правоохоронцям повідомила його 22-річна мати. За її словами, вона залишила сина з бабусею та поїхала у справах, а після повернення побачила на тілі дитини сліди побиття.

Ювенальні поліцейські, які прибули за місцем проживання родини, виявили травмованого хлопчика, а також його матір і бабусю з ознаками алкогольного сп’яніння. У помешканні панували безлад і антисанітарні умови. Медики госпіталізували дитину.

Судово-медична експертиза встановила, що хлопчик зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості — закритого перелому ключиці зі зміщенням кісткових уламків і синець.

У ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що тілесних ушкоджень дитині завдала нетвереза бабуся. Жінці повідомили про обвинувачення за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Окремо щодо матері дитини поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за ухилення від виконання обов’язків із забезпечення належних умов життя та виховання дитини. Суд обмежився адміністративним стягненням у вигляді попередження.

За рішенням служби у справах дітей Одеської міської ради, після лікування хлопчик перебуває у державному дитячому закладі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]