В Одесі судитимуть бабусю, яка побила тримісячного онука: у немовляти — перелом ключиці

За даними слідства, 50-річна жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

В Одесі судитимуть 50-річну жінку, яку підозрюють у побитті тримісячного онука. У хлопчика — закритий перелом ключиці зі зміщенням кісткових уламків і синець. Про це повідомляє Нацполіція.

Подія сталася наприкінці жовтня в одній із квартир Пересипського району міста. Про травмування немовляти правоохоронцям повідомила його 22-річна мати. За її словами, вона залишила сина з бабусею та поїхала у справах, а після повернення побачила на тілі дитини сліди побиття.

Ювенальні поліцейські, які прибули за місцем проживання родини, виявили травмованого хлопчика, а також його матір і бабусю з ознаками алкогольного сп’яніння. У помешканні панували безлад і антисанітарні умови. Медики госпіталізували дитину.

Судово-медична експертиза встановила, що хлопчик зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості — закритого перелому ключиці зі зміщенням кісткових уламків і синець.

У ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що тілесних ушкоджень дитині завдала нетвереза бабуся. Жінці повідомили про обвинувачення за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Окремо щодо матері дитини поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за ухилення від виконання обов’язків із забезпечення належних умов життя та виховання дитини. Суд обмежився адміністративним стягненням у вигляді попередження.

За рішенням служби у справах дітей Одеської міської ради, після лікування хлопчик перебуває у державному дитячому закладі.

