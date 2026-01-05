  1. В Украине

В Одессе будут судить бабушку, которая избила трехмесячного внука: у младенца — перелом ключицы

21:35, 5 января 2026
По данным следствия, 50-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В Одессе будут судить бабушку, которая избила трехмесячного внука: у младенца — перелом ключицы
В Одессе будут судить 50-летнюю женщину, которую подозревают в избиении трехмесячного внука. У мальчика — закрытый перелом ключицы со смещением костных отломков и синяк. Об этом сообщает Нацполиция.

Событие произошло в конце октября в одной из квартир Пересыпского района города. О травмировании младенца правоохранителям сообщила его 22-летняя мать. По ее словам, она оставила сына с бабушкой и уехала по делам, а после возвращения увидела на теле ребенка следы побоев.

Ювенальные полицейские, которые прибыли по месту проживания семьи, обнаружили травмированного мальчика, а также его мать и бабушку с признаками алкогольного опьянения. В помещении царили беспорядок и антисанитарные условия. Медики госпитализировали ребенка.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик получил телесные повреждения средней тяжести — закрытый перелом ключицы со смещением костных отломков и синяк.

В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что телесные повреждения ребенку нанесла нетрезвая бабушка. Женщине сообщили об обвинении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время она находится под круглосуточным домашним арестом.

Отдельно в отношении матери ребенка полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — за уклонение от выполнения обязанностей по обеспечению надлежащих условий жизни и воспитания ребенка. Суд ограничился административным взысканием в виде предупреждения.

По решению службы по делам детей Одесского городского совета, после лечения мальчик находится в государственном детском учреждении.

Национальная полиция полиция Одесса

