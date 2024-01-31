Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Питання про те, чи повинна особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, неодноразово ставало предметом судових спорів.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про постанову від 28 грудня 2023 року Третього апеляційного адміністративного суду по справі №280/1610/23, який зазначив, що особа з інвалідністю І чи II групи при перетині державного кордону на виїзд з України в пункті пропуску повинна надати, крім документів, підтверджуючих встановлену інвалідність, і документи, які б підтверджували її право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Оскільки наявність у особи інвалідності не звільняє її від статусу військовозобов`язаного та призовника.

Відповідно раніше Адміністрація Державної прикордонної служби України у відповідь на запит «Судово-юридичної газети» зазначала, що хоча обмеження щодо перетинання кордону не поширюються на військовозобов’язаних, які не підлягають призову, однак такі особи під час перетинання державного кордону, крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, та має право на виїзд з України.

Втім, якщо раніше це було закріплено лише на рівні позиції АДПСУ, тепер такі норми прямо встановлять у законі.

А саме, законопроект Кабміну 10449 про посилення мобілізації у Законі «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» вводить нові норми, за якими під час перетину кордону чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку, зобов’язані додатково пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку. Ця норма не поширюється на працівників системи органів дипломатичної служби, членів їх сімей.

Окремо визначено, що в осіб, які визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі чи були раніше засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, та які виключені з військового обліку військово-обліковий документ не вилучається, але до нього вносяться дані про виключення із військового обліку.

Новим законом встановлюється загальна норма, що такий документ мають носити із собою усі громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку.

Вони зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Також тепер перелік документів зможе розширювати Кабмін у Правилах перетинання державного кордону України.

Крім того, безпосередньо у законі тепер закріплюється, що право громадянина України на виїзд із України може бути тимчасово обмежене під час воєнного стану. Обмеження може встановлюватись рішенням Кабінету Міністрів або військовим командуванням відповідно до указу Президента про введення воєнного стану.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

Також цим законопроектом 10449 Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Автор: Наталя Мамченко

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