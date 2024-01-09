Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

Обмеження щодо перетинання кордону не поширюються на військовозобов’язаних, які не підлягають призову. Однак такі особи під час перетинання державного кордону, крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, та має право на виїзд з України. Про це зазначила Адміністрація Державної прикордонної служби України у відповідь на запит «Судово-юридичної газети».

Нагадаємо, раніше ми писали про постанову від 28 грудня 2023 року Третього апеляційного адміністративного суду по справі №280/1610/23, який зазначив, що особа з інвалідністю І чи II групи при перетині державного кордону на виїзд з України в пункті пропуску повинна надати, крім паспортних документів, і документи, які б підтверджували її право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Оскільки наявність у особи інвалідності не звільняє її від статусу військовозобов`язаного та призовника.

Більше того, як вказав суд, приписами статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено, що у разі оголошення мобілізації, громадяни, що перебувають на військовому обліку не можуть змінювати місце проживання, перебування без дозволу органу територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Отже, як вказав апеляційний суд, окрім документів, підтверджуючих право виїзду за межі України та перетину державного кордону, і документів, підтверджуючих встановлену інвалідність, позивач мав надати документи військового обліку, зокрема підтверджуючі виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування.

Крім того, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомив, що кордон України на виїзд можуть перетнути військовозобов’язані особи, які не підпадають під військову службу на час мобілізації. Разом з тим, зазначив він, «чоловіки також повинні мати військово-облікові документи, які за окремими нормами визначають, що вони мають відстрочку від призову». Прикордонники мають право перевірити ці документи.

Тож, ми направили запит до АДПСУ із питанням, чи повинен чоловік – особа з інвалідністю першої чи другої групи мати при собі, окрім пенсійного посвідчення особи з інвалідністю першої чи другої групи, для перетинання кордону України на виїзд також військово-облікові документи.

Адміністрація Державної прикордонної служби у відповідь зазначила наступне.

«Виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється з урахуванням вимог Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», законів України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян» «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану» та Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (далі – Правила).

Проведення заходів і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану», покладено на військові формування, зокрема і Державну прикордонну службу України.

З метою врегулювання питань перетинання громадянами України державного кордону України під час воєнного стану Кабінетом Міністрів України внесені зміни до Правил, якими визначено умови, за яких чоловіки – громадяни України віком 18 – 60 років, мають право на перетинання державного кордону України.

Обмеження щодо перетинання державного кордону України, введені у зв’язку з воєнним станом, не поширюються на військовозобов’язаних осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Такі особи під час перетинання державного кордону України крім документів, зазначених у статті 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України.

Відповідно до пункту 2-1 Правил у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Водночас зазначаємо, що згідно зі статтею 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» посадові особи Державної прикордонної служби України наділені повноваженнями щодо перевірки у осіб, які прямують через державний кордон України, документів на право виїзду з України, з’ясування підстав для перетинання державного кордону України та у випадках, передбачених законодавством, мають право приймати рішення про відмову у перетинанні державного кордону України.

Частиною третьою статті 6 Закону України «Про прикордонний контроль» визначено, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими документами.

Крім того, у випадках, визначених законодавством, згідно з пунктом 2 Правил, для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.

Відповідно до пункту 12 Правил паспортні та підтверджуючі документи громадян, які перетинають державний кордон, перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та належності громадянину, який їх пред'являє.

Рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону на виїзд з України (відмову у перетинанні державного кордону) приймається безпосередньо в пункті пропуску відповідно до вимог законодавства, що регламентує порядок виїзду за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану та після вивчення документів, що підтверджують наявність (відсутність) підстав для надання такого дозволу», - підкреслили у АДПСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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