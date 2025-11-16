ТЦК пояснив, як військовим оформити розпорядження на виплату допомоги у разі загибелі
Харківський обласний ТЦК роз’яснив порядок оформлення особистого розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, призваного на збори чи службу в резерві.
Що таке особисте розпорядження і для чого воно потрібне
Кожен військовий має право добровільно визначити, кому саме буде виплачена одноразова грошова допомога в разі його загибелі.
Важливо, що розпорядження не прив’язане до ступеня спорідненості — людина самостійно обирає отримувачів.
Документ складається у довільній письмовій формі, а справжність підпису засвідчує нотаріус або командир (залежно від ситуації).
Як оформлюється і зберігається розпорядження
Оригінал військовослужбовець передає командиру частини.
Копія залишається у військового.
Після засвідчення підпису документ передається до служби діловодства, реєструється і надсилається до ТЦК та СП для зберігання.
Розпорядження зберігається за місцем реєстрації або призову військового (для СБУ, СЗР — за місцем зберігання особової справи).
Зміст розпорядження є конфіденційним.
Командирам, начальникам підрозділів, працівникам кадрових служб та іншим посадовцям заборонено розголошувати інформацію до моменту офіційного підтвердження загибелі військового.
Можна скасувати або змінити
Військовий може будь-коли скасувати розпорядження або скласти нове.
Кожне нове автоматично скасовує попереднє.
Для цього подається рапорт або нове розпорядження командиру військової частини. Протягом п’яти робочих днів:
- командир повідомляє ТЦК та СП про рішення військового;
- скасоване розпорядження повертається особі рекомендованим листом або врученням.
Хто має право на виплати незалежно від розпорядження
Закон гарантує, що 50% належної частки отримають:
- малолітні та неповнолітні діти;
- повнолітні непрацездатні діти;
- непрацездатна вдова (вдівець);
- непрацездатні батьки.
Ці виплати вони отримують незалежно від змісту особистого розпорядження.
Хто отримає допомогу, якщо розпорядження не складено
У разі відсутності розпорядження гроші в рівних частках отримають:
- діти (включно з усиновленими та народженими після смерті військового);
- вдова/вдівець;
- батьки або усиновлювачі;
- онуки (якщо батьки померли);
- цивільний партнер, якщо факт проживання однією сім’єю підтверджений судом;
- утриманці, визначені законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців.
Важливі обмеження
Відмова від отримання допомоги не допускається, якщо йдеться про малолітніх, неповнолітніх або недієздатних осіб.
Інші особи можуть відмовитись лише через заяву з нотаріально засвідченим підписом.
Одноразова допомога не призначається особі, яка умисно позбавила життя військового або замахнулася на нього.
