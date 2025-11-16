ТЦК пояснив, як військовим оформити розпорядження на виплату допомоги у разі загибелі

Як військовим оформити, подати, змінити або скасувати особисте розпорядження про виплату одноразової допомоги їхнім обраним отримувачам у разі загибелі.

Харківський обласний ТЦК роз’яснив порядок оформлення особистого розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, призваного на збори чи службу в резерві.

Що таке особисте розпорядження і для чого воно потрібне

Кожен військовий має право добровільно визначити, кому саме буде виплачена одноразова грошова допомога в разі його загибелі.

Важливо, що розпорядження не прив’язане до ступеня спорідненості — людина самостійно обирає отримувачів.

Документ складається у довільній письмовій формі, а справжність підпису засвідчує нотаріус або командир (залежно від ситуації).

Як оформлюється і зберігається розпорядження

Оригінал військовослужбовець передає командиру частини.

Копія залишається у військового.

Після засвідчення підпису документ передається до служби діловодства, реєструється і надсилається до ТЦК та СП для зберігання.

Розпорядження зберігається за місцем реєстрації або призову військового (для СБУ, СЗР — за місцем зберігання особової справи).

Зміст розпорядження є конфіденційним.

Командирам, начальникам підрозділів, працівникам кадрових служб та іншим посадовцям заборонено розголошувати інформацію до моменту офіційного підтвердження загибелі військового.

Можна скасувати або змінити

Військовий може будь-коли скасувати розпорядження або скласти нове.

Кожне нове автоматично скасовує попереднє.

Для цього подається рапорт або нове розпорядження командиру військової частини. Протягом п’яти робочих днів:

командир повідомляє ТЦК та СП про рішення військового;

скасоване розпорядження повертається особі рекомендованим листом або врученням.

Хто має право на виплати незалежно від розпорядження

Закон гарантує, що 50% належної частки отримають:

малолітні та неповнолітні діти;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки.

Ці виплати вони отримують незалежно від змісту особистого розпорядження.

Хто отримає допомогу, якщо розпорядження не складено

У разі відсутності розпорядження гроші в рівних частках отримають:

діти (включно з усиновленими та народженими після смерті військового);

вдова/вдівець;

батьки або усиновлювачі;

онуки (якщо батьки померли);

цивільний партнер, якщо факт проживання однією сім’єю підтверджений судом;

утриманці, визначені законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців.

Важливі обмеження

Відмова від отримання допомоги не допускається, якщо йдеться про малолітніх, неповнолітніх або недієздатних осіб.

Інші особи можуть відмовитись лише через заяву з нотаріально засвідченим підписом.

Одноразова допомога не призначається особі, яка умисно позбавила життя військового або замахнулася на нього.

