  1. У світі
  2. / В Україні

Як українцям відкрити бізнес у Польщі – подробиці

11:29, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Легальні українці з номером PESEL можуть зареєструвати індивідуальну господарську діяльність онлайн, отримати податковий номер та обрати форму оподаткування.
Як українцям відкрити бізнес у Польщі – подробиці
Фото: torgsoft.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які легально перебувають у Польщі, можуть відкрити індивідуальну господарську діяльність (JDG) – форму бізнесу, що є аналогом українського ФОП. JDG не потребує стартового капіталу чи установчих документів, а підприємець несе відповідальність за бізнес власним майном. Ця форма спрощує управління фінансами та податками у порівнянні з товариствами з обмеженою відповідальністю, пише UAinKrakow.pl.

Хто може відкрити JDG

Зареєструвати JDG можуть українці з номером PESEL, які перебувають у Польщі на законних підставах, наприклад, з тимчасовим захистом або іншими дозволами.

Як зареєструвати JDG

  • Подання заявки в CEIDG: реєстрація безкоштовна та можлива онлайн через довірений профіль ePUAP або особисто в податковій інспекції чи адміністрації міста. Заявку розглядають протягом одного робочого дня.
  • Отримання номерів: під час реєстрації видаються податковий номер (NIP) та статистичний номер (REGON).
  • Форма оподаткування: обирається під час реєстрації.
  • Реєстрація в ZUS: визначається форма страхування та дата початку внесків.
  • ПДВ: обов’язкова реєстрація при доході понад 200 000 злотих на рік.

Оподаткування JDG

  • Єдиний податок (Ryczałt): 3–17% від доходу.
  • Податок на прибуток: лінійний – 19%, прогресивний – 12–32% залежно від доходу.

Соціальні та медичні внески

Підприємці JDG сплачують внески на соціальне та медичне страхування через ZUS. Ставки медичного страхування:

  • Лінійний податок – 4,9% чистого доходу
  • Прогресивний податок – 9% чистого доходу

Новачки можуть скористатися пільгами: перші 6 місяців сплачують лише медичне страхування, а протягом наступних 2 років – знижений соціальний внесок близько 400 злотих на місяць. Внески коригуються залежно від доходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща бізнес ФОП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]