Як українцям відкрити бізнес у Польщі – подробиці

Легальні українці з номером PESEL можуть зареєструвати індивідуальну господарську діяльність онлайн, отримати податковий номер та обрати форму оподаткування.

Українці, які легально перебувають у Польщі, можуть відкрити індивідуальну господарську діяльність (JDG) – форму бізнесу, що є аналогом українського ФОП. JDG не потребує стартового капіталу чи установчих документів, а підприємець несе відповідальність за бізнес власним майном. Ця форма спрощує управління фінансами та податками у порівнянні з товариствами з обмеженою відповідальністю, пише UAinKrakow.pl.

Хто може відкрити JDG

Зареєструвати JDG можуть українці з номером PESEL, які перебувають у Польщі на законних підставах, наприклад, з тимчасовим захистом або іншими дозволами.

Як зареєструвати JDG

Подання заявки в CEIDG: реєстрація безкоштовна та можлива онлайн через довірений профіль ePUAP або особисто в податковій інспекції чи адміністрації міста. Заявку розглядають протягом одного робочого дня.

Отримання номерів: під час реєстрації видаються податковий номер (NIP) та статистичний номер (REGON).

Форма оподаткування: обирається під час реєстрації.

Реєстрація в ZUS: визначається форма страхування та дата початку внесків.

ПДВ: обов’язкова реєстрація при доході понад 200 000 злотих на рік.

Оподаткування JDG

Єдиний податок (Ryczałt): 3–17% від доходу.

Податок на прибуток: лінійний – 19%, прогресивний – 12–32% залежно від доходу.

Соціальні та медичні внески

Підприємці JDG сплачують внески на соціальне та медичне страхування через ZUS. Ставки медичного страхування:

Лінійний податок – 4,9% чистого доходу

Прогресивний податок – 9% чистого доходу

Новачки можуть скористатися пільгами: перші 6 місяців сплачують лише медичне страхування, а протягом наступних 2 років – знижений соціальний внесок близько 400 злотих на місяць. Внески коригуються залежно від доходу.

