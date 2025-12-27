  1. В мире
  2. / В Украине

Как украинцам открыть бизнес в Польше – подробности

11:29, 27 декабря 2025
Легальные украинцы с номером PESEL могут зарегистрировать индивидуальную хозяйственную деятельность онлайн, получить налоговый номер и выбрать форму налогообложения.
Фото: torgsoft.ua
Украинцы, легально проживающие в Польше, могут открыть индивидуальную хозяйственную деятельность (JDG) – форму бизнеса, аналогичную украинскому ФЛП. JDG не требует стартового капитала или учредительных документов, а предприниматель несет ответственность за бизнес собственным имуществом. Эта форма упрощает управление финансами и налогами по сравнению с обществами с ограниченной ответственностью, пишет UAinKrakow.pl.

Кто может открыть JDG

Зарегистрировать JDG могут украинцы с номером PESEL, которые находятся в Польше на законных основаниях, например, с временной защитой или другими разрешениями.

Как зарегистрировать JDG

  • Подача заявки в CEIDG: регистрация бесплатная и возможна онлайн через доверенный профиль ePUAP или лично в налоговой инспекции или администрации города. Заявка рассматривается в течение одного рабочего дня.
  • Получение номеров: при регистрации выдаются налоговый номер (NIP) и статистический номер (REGON).
  • Форма налогообложения: выбирается при регистрации.
  • Регистрация в ZUS: определяется форма страхования и дата начала взносов.
  • НДС: обязательная регистрация при доходе свыше 200 000 злотых в год.

Налогообложение JDG

  • Единый налог (Ryczałt): 3–17% от дохода.
  • Налог на прибыль: линейный – 19%, прогрессивный – 12–32% в зависимости от дохода.

Социальные и медицинские взносы

Предприниматели JDG платят взносы на социальное и медицинское страхование через ZUS. Ставки медицинского страхования:

  • Линейный налог – 4,9% чистого дохода
  • Прогрессивный налог – 9% чистого дохода

Новички могут воспользоваться льготами: первые 6 месяцев платят только медицинское страхование, а в течение следующих 2 лет – сниженный социальный взнос около 400 злотых в месяц. Взносы корректируются в зависимости от дохода.

Польша бизнес ФЛП

