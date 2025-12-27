Как украинцам открыть бизнес в Польше – подробности

Легальные украинцы с номером PESEL могут зарегистрировать индивидуальную хозяйственную деятельность онлайн, получить налоговый номер и выбрать форму налогообложения.

Фото: torgsoft.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, легально проживающие в Польше, могут открыть индивидуальную хозяйственную деятельность (JDG) – форму бизнеса, аналогичную украинскому ФЛП. JDG не требует стартового капитала или учредительных документов, а предприниматель несет ответственность за бизнес собственным имуществом. Эта форма упрощает управление финансами и налогами по сравнению с обществами с ограниченной ответственностью, пишет UAinKrakow.pl.

Кто может открыть JDG

Зарегистрировать JDG могут украинцы с номером PESEL, которые находятся в Польше на законных основаниях, например, с временной защитой или другими разрешениями.

Как зарегистрировать JDG

Подача заявки в CEIDG: регистрация бесплатная и возможна онлайн через доверенный профиль ePUAP или лично в налоговой инспекции или администрации города. Заявка рассматривается в течение одного рабочего дня.

Получение номеров: при регистрации выдаются налоговый номер (NIP) и статистический номер (REGON).

Форма налогообложения: выбирается при регистрации.

Регистрация в ZUS: определяется форма страхования и дата начала взносов.

НДС: обязательная регистрация при доходе свыше 200 000 злотых в год.

Налогообложение JDG

Единый налог (Ryczałt): 3–17% от дохода.

Налог на прибыль: линейный – 19%, прогрессивный – 12–32% в зависимости от дохода.

Социальные и медицинские взносы

Предприниматели JDG платят взносы на социальное и медицинское страхование через ZUS. Ставки медицинского страхования:

Линейный налог – 4,9% чистого дохода

Прогрессивный налог – 9% чистого дохода

Новички могут воспользоваться льготами: первые 6 месяцев платят только медицинское страхование, а в течение следующих 2 лет – сниженный социальный взнос около 400 злотых в месяц. Взносы корректируются в зависимости от дохода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.