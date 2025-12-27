  1. Суспільство
  2. / У світі

Справжній шоколад може стати розкішшю: ціна какао росте, виробники змінюють склад

09:24, 27 грудня 2025
Через неврожаї в Африці та різкі коливання цін кондитерська індустрія змінює рецептури, а мас-маркет відмовляється від класичного складу.
Справжній шоколад може стати розкішшю: ціна какао росте, виробники змінюють склад
Любителі солодощів можуть не знайти справжнього какао шоколаді. Через екстремальну волатильність цін на сировину та неврожаї в Африці світова кондитерська індустрія почала масово переходити на так званий «альтернативний шоколад». Ринкова нестабільність, етичні питання та вимоги сталого розвитку підштовхнули частину виробників до відмови від какао на користь інших інгредієнтів. У результаті справжній шоколад дедалі частіше називають продуктом, який може стати розкішшю для споживачів, пише CNBC.

Останні роки стали серйозним випробуванням для ринку какао. Негативні погодні умови в Гані та Кот-д’Івуарі, які забезпечують більшу частину світового виробництва цієї сировини, призвели до різкого падіння врожайності. Це спровокувало безпрецедентні стрибки цін: у 2024-2025 роках ф’ючерси на какао сягали історичного максимуму понад 12 тисяч доларів, після чого знизилися майже на 50% на тлі перших сигналів відновлення. За таких умов бізнес змушений шукати альтернативні рішення. За статистикою, лише за останній рік ціни на готовий шоколад у світі зросли приблизно на 30%.

Щоб утримати доступну ціну для масового споживача, виробники все частіше змінюють рецептури. На полицях магазинів з’являється дедалі більше продуктів із маркуванням «зі смаком шоколаду» замість класичного складу з какао.

Серед найпоширеніших замінників називають кероб — продукт із плодів рожкового дерева, який не містить кофеїну. Також використовують гарбузове насіння та нут, що дозволяють відтворити текстуру і смакові властивості, а рослинні жири застосовують як альтернативу дорогому какао-маслу.

Експерти, опитані CNBC, прогнозують, що ринок солодощів поступово розділиться на два сегменти. Основна частина мас-маркету перейде на сурогати та рослинні аналоги, тоді як плитки зі 100% вмістом какао-продуктів опиняться в категорії luxury. Аналітики зазначають, що альтернативний шоколад домінуватиме у масовому сегменті, а справжній дедалі більше перетворюватиметься на товар для обмеженого кола споживачів.

Водночас в Україні з’являються й авторські підходи до роботи з шоколадом. Зокрема, у Тернополі кондитерка Тетяна Гришко виготовляє з шоколаду пельмені, а також авторські фігурки, квіти та букети. Вона відкрила власну майстерню, де продає солодощі та проводить майстеркласи.

ціни

