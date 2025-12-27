Настоящий шоколад может стать роскошью: цена какао растет, производители меняют состав

Из-за неурожаев в Африке и резких колебаний цен кондитерская индустрия меняет рецептуры, а масс-маркет отказывается от классического состава.

Любители сладостей могут не найти настоящего какао в шоколаде. Из-за экстремальной волатильности цен на сырье и неурожаев в Африке мировая кондитерская индустрия начала массово переходить на так называемый «альтернативный шоколад». Рыночная нестабильность, этические вопросы и требования устойчивого развития подтолкнули часть производителей к отказу от какао в пользу других ингредиентов. В результате настоящий шоколад все чаще называют продуктом, который может стать роскошью для потребителей, пишет CNBC.

Последние годы стали серьезным испытанием для рынка какао. Негативные погодные условия в Гане и Кот-д'Ивуаре, которые обеспечивают большую часть мирового производства этого сырья, привели к резкому падению урожайности. Это спровоцировало беспрецедентные скачки цен: в 2024-2025 годах фьючерсы на какао достигли исторического максимума более 12 тысяч долларов, после чего снизились почти на 50% на фоне первых сигналов восстановления. В таких условиях бизнес вынужден искать альтернативные решения. По статистике, только за последний год цены на готовый шоколад в мире выросли примерно на 30%.

Чтобы удержать доступную цену для массового потребителя, производители все чаще меняют рецептуры. На полках магазинов появляется все больше продуктов с маркировкой «со вкусом шоколада» вместо классического состава с какао.

Среди самых распространенных заменителей называют кэроб — продукт из плодов рожкового дерева, который не содержит кофеина. Также используют тыквенные семечки и нут, которые позволяют воссоздать текстуру и вкусовые свойства, а растительные жиры применяют в качестве альтернативы дорогому какао-маслу.

Эксперты, опрошенные CNBC, прогнозируют, что рынок сладостей постепенно разделится на два сегмента. Основная часть масс-маркета перейдет на суррогаты и растительные аналоги, тогда как плитки со 100% содержанием какао-продуктов окажутся в категории luxury. Аналитики отмечают, что альтернативный шоколад будет доминировать в массовом сегменте, а настоящий все больше превращаться в товар для ограниченного круга потребителей.

