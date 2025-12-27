  1. В Україні

У Києві через відсутність напруги змінили рух трамваїв і тролейбусів – що потрібно знати пасажирам

08:30, 27 грудня 2025
У Києві зупинили трамвай №5, на окремих маршрутах організували тимчасовий рух автобусів і тролейбусів.
У Києві через тимчасову відсутність напруги в контактній мережі призупинили роботу трамвая №5. Про це повідомили в КМДА.

На період обмежень організовано рух автобусів №4-Т за маршрутом «вулиця Милославська – станція Райдужна».

Трамваї №№ 28, 27, 33 та 35 курсують лише до бульвару Воскресенського.

Для забезпечення перевезень пасажирів також запровадили додаткові автобусні маршрути: №28-Т «вулиця Милославська – Дарницька площа», №50-ТР «вулиця Милославська – Дарницька площа» та №30-К «вулиця Милославська – станція метро «Почайна»».

Окрім цього, організовано рух тролейбусів за маршрутами №30 «станція метро «Почайна» – Кадетський Гай», №31 «станція метро «Почайна» – станція метро «Лук’янівська»», №50 «станція метро «Либідська» – Дарницька площа», №47 «станція метро «Мінська» – вулиця Олександра Архипенка – станція метро «Почайна»», №31-к «вулиця Радунська – станція метро «Почайна»», а також №№ 37-ТР та 37-А «вулиця Радунська – станція метро «Лісова»».

Київ дороги транспорт

