08:30, 27 декабря 2025
В Киеве остановили трамвай №5, на отдельных маршрутах организовали временное движение автобусов и троллейбусов.
В Киеве из-за отсутствия напряжения изменили движение трамваев и троллейбусов – что нужно знать пассажирам
В Киеве из-за временного отсутствия напряжения в контактной сети приостановили работу трамвая №5. Об этом сообщили в КГГА.

На период ограничений организовано движение автобусов №4-Т по маршруту «улица Милославская – станция Радужная».

Трамваи №№ 28, 27, 33 и 35 курсируют только до бульвара Воскресенского.

Для обеспечения перевозок пассажиров также ввели дополнительные автобусные маршруты: №28-Т «улица Милославская – Дарницкая площадь», №50-ТР «улица Милославская – Дарницкая площадь» и №30-К «улица Милославская – станция метро «Почайна»».

Кроме того, организовано движение троллейбусов по маршрутам №30 «станция метро «Почайна» – Кадетский Гай», №31 «станция метро «Почайна» – станция метро «Лукьяновская»», №50 «станция метро «Лыбедская» – Дарницкая площадь», №47 «станция метро «Минская» – улица Александра Архипенко – станция метро «Почайна»», №31-к «улица Радунская – станция метро «Почайна»», а также №№ 37-ТР и 37-А «улица Радунская – станция метро «Лесная»».

