ДПС нагадала ліцензіатам про нові зарплатні критерії для торгівлі алкоголем і тютюном

В Україні діють оновлені вимоги до рівня зарплат і доходів, які податкова просить перевірити заздалегідь.

Головне управління ДПС в Одеській області повідомило, що податкова служба робить акцент на попередженні порушень, а не на штрафних санкціях чи анулюванні ліцензій. У зв’язку з цим суб’єкти роздрібної торгівлі алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет і пальним уже отримали інформаційні повідомлення з нагадуванням про нові вимоги, які набрали чинності з 1 жовтня 2025 року.

Йдеться про правила дотримання рівня середньої щомісячної заробітної плати та загального місячного оподатковуваного доходу. У ДПС закликають ліцензіатів самостійно проаналізувати доведену інформацію та за потреби вжити заходів для усунення можливих порушень. У разі виявлення ознак недотримання вимог податкова служба має право ініціювати контрольно-перевірочні заходи.

Розмір середньої зарплати або доходу

Розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб’єктом господарювання (СЗП) / загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання – ФОП, що не має найманих працівників (ЗМОД), має становити:

1,5 мінімальних заробітних плат — для всіх місць роздрібної торгівлі:

розташованих за межами населених пунктів — адміністративних центрів областей і м. Києва та м. Севастополя на відстані від 50 кілометрів;

з площею торговельної зали до 500 м².

Ця відстань визначається не лише між місцем роздрібної торгівлі та адміністративним центром області, де воно знаходиться, а й між ним та іншими адміністративними центрами України.

2 мінімальні заробітні плати — для всіх інших суб’єктів, якщо хоча б одне місце торгівлі не відповідає умовам пункту 1.

Ці вимоги поширюються на всіх працівників суб’єкта господарювання, який отримав ліцензію на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами, а не лише на тих, які безпосередньо працюють у місцях такої роздрібної торгівлі.

Як розраховувати СЗП / ЗМОД

Для підприємств із працівниками СЗП визначається на основі показників, які відображені у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Сума нарахованої заробітної плати, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника податків, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України, ділиться на кількість працівників, яким нараховано зарплату за звітний період (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення).

Для фізичних осіб — підприємців без найманих працівників ЗМОД — це фактично отриманий оподатковуваний дохід за місяць від усіх видів господарської діяльності, у грошовій та негрошовій формі, з урахуванням вимог обраної системи оподаткування.

