ГНС напомнила лицензиатам о новых зарплатных критериях для торговли алкоголем и табаком

В Украине действуют обновленные требования к уровню зарплат и доходов, которые налоговая просит проверить заранее.

Фото: ukrinform

Главное управление ГНС в Одесской области сообщило, что налоговая служба делает акцент на предупреждении нарушений, а не на штрафных санкциях или аннулировании лицензий. В связи с этим субъекты розничной торговли алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет и горюче-световыми материалами уже получили информационные сообщения с напоминанием о новых требованиях, которые вступили в силу с 1 октября 2025 года.

Речь идет о правилах соблюдения уровня средней ежемесячной заработной платы и общего месячного налогооблагаемого дохода. В ГНС призывают лицензиатов самостоятельно проанализировать доведенную информацию и при необходимости принять меры для устранения возможных нарушений. В случае выявления признаков несоблюдения требований налоговая служба имеет право инициировать контрольно-проверочные мероприятия.

Размер средней зарплаты или дохода

Размер средней ежемесячной заработной платы, начисленной субъектом хозяйствования (СЗП) / общего месячного налогооблагаемого дохода субъекта хозяйствования – ФЛП, не имеющего наемных работников (ЗМОД), должен составлять:

1,5 минимальных заработных плат — для всех мест розничной торговли:

расположенных за пределами населенных пунктов — административных центров областей и г. Киева и г. Севастополя на расстоянии от 50 километров;

с площадью торгового зала до 500 м².

Это расстояние определяется не только между местом розничной торговли и административным центром области, где оно находится, но и между ним и другими административными центрами Украины.

2 минимальные заработные платы — для всех других субъектов, если хотя бы одно место торговли не соответствует условиям пункта 1.

Эти требования распространяются на всех работников субъекта хозяйствования, получившего лицензию на право розничной торговли подакцизными товарами, а не только на тех, кто непосредственно работает в местах такой розничной торговли.

Как рассчитывать СЗП / ЗМОД

Для предприятий с работниками СЗП определяется на основе показателей, которые отражены в Налоговом расчете сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса.

Сумма начисленной заработной платы, оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности, осуществляемой за счет средств налогоплательщика, и пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств Пенсионного фонда Украины, делится на количество работников, которым начислена зарплата за отчетный период (кроме лиц, которым в отчетном периоде начислено денежное обеспечение).

Для физических лиц — предпринимателей без наемных работников ЗМОД — это фактически полученный налогооблагаемый доход за месяц от всех видов хозяйственной деятельности, в денежной и неденежной форме, с учетом требований выбранной системы налогообложения.

