ФОП та самозайняті особи повинні повідомляти банк про свій статус — який штраф загрожує за порушення

Необхідно інформувати банки та платіжні сервіси про свій статус під час відкриття рахунків або електронних гаманців

Фізичні особи – підприємці (ФОП) та самозайняті особи в Україні зобов’язані інформувати банки та платіжні сервіси про свій статус під час відкриття рахунків або електронних гаманців. За ігнорування цієї вимоги передбачена фінансова відповідальність. Про це свідчать норми Податкового кодексу України.

Кого стосується вимога

Йдеться про:

фізичних осіб – підприємців;

осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, аудитори, приватні виконавці тощо).

Такі особи мають повідомляти про свій статус банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, якщо відкривають рахунки або електронні гаманці на ім’я фізичної особи, зокрема для власних потреб.

Що говорить закон

Відповідно до п. 69.7 ст. 69 Податкового кодексу України, ФОП і самозайняті особи зобов’язані інформувати фінансові установи про свій податковий статус при відкритті рахунку або електронного гаманця.

Який штраф за неповідомлення

Якщо ФОП або самозайнята особа не повідомила банк про свій статус, це вважається порушенням податкового законодавства.

Згідно з п. 118.3 ст. 118 ПКУ, за кожен такий випадок передбачено штраф у розмірі 680 гривень.

Важливо: штраф накладається за кожен окремий факт неповідомлення, тобто сума може зрости, якщо рахунків або гаманців декілька.

Обов’язки банків і платіжних сервісів

Фінансові установи, зі свого боку, також мають обов’язки. Відповідно до п. 69.2 ст. 69 ПКУ, банки та платіжні сервіси повинні у день відкриття або закриття рахунку передати інформацію про це до контролюючого органу за місцем обліку платника податків.

Ця вимога поширюється на всі рахунки, незалежно від того, чи зараховуються на них кошти від бізнесу, чи від фізичних осіб.

Чому це важливо для ФОП

Відповідно до ст. 52 Цивільного кодексу України, ФОП відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном.

У разі виникнення податкового боргу:

кошти на рахунках;

гроші в електронних гаманцях

можуть бути використані для погашення податкових зобов’язань, незалежно від того, як саме був відкритий рахунок — як «особистий» чи «підприємницький».

Отже, ФОП і самозайнятим особам варто бути уважними: повідомлення банку про свій статус — це не формальність, а пряма вимога закону. Її ігнорування загрожує штрафами та додатковими питаннями з боку податкових органів.

