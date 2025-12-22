ФОП и самозанятые лица обязаны уведомлять банк о своем статусе — какой штраф грозит за нарушение

Необходимо информировать банки и платежные сервисы о своем статусе при открытии счетов или электронных кошельков.

Физические лица – предприниматели (ФОП) и самозанятые лица в Украине обязаны информировать банки и платежные сервисы о своем статусе при открытии счетов или электронных кошельков. За игнорирование этого требования предусмотрена финансовая ответственность. Об этом свидетельствуют нормы Налогового кодекса Украины.

Кого касается требование

Речь идет о:

физических лицах – предпринимателях;

лицах, осуществляющих независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы, аудиторы, частные исполнители и т.д.).

Такие лица должны сообщать о своем статусе банкам, другим финансовым учреждениям, небанковским поставщикам платежных услуг и эмитентам электронных денег, если открывают счета или электронные кошельки на имя физического лица, в том числе для собственных нужд.

Что говорит закон

В соответствии с п. 69.7 ст. 69 Налогового кодекса Украины, ФОП и самозанятые лица обязаны информировать финансовые учреждения о своем налоговом статусе при открытии счета или электронного кошелька.

Какой штраф за непредоставление информации

Если ФОП или самозанятое лицо не уведомило банк о своем статусе, это считается нарушением налогового законодательства.

Согласно п. 118.3 ст. 118 НКУ, за каждый такой случай предусмотрен штраф в размере 680 гривен.

Важно: штраф налагается за каждый отдельный факт непредоставления информации, то есть сумма может увеличиваться, если счетов или кошельков несколько.

Обязанности банков и платежных сервисов

Финансовые учреждения, в свою очередь, также имеют обязанности. В соответствии с п. 69.2 ст. 69 НКУ, банки и платежные сервисы должны в день открытия или закрытия счета передать информацию об этом в контролирующий орган по месту учета налогоплательщика.

Это требование распространяется на все счета, независимо от того, зачисляются на них средства от бизнеса или от физических лиц.

Почему это важно для ФОП

В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Украины, ФОП отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом.

В случае возникновения налоговой задолженности:

средства на счетах;

деньги в электронных кошельках

могут быть использованы для погашения налоговых обязательств, независимо от того, как именно был открыт счет — как «личный» или «предпринимательский».

Таким образом, ФОП и самозанятым лицам стоит быть внимательными: уведомление банка о своем статусе — это не формальность, а прямое требование закона. Его игнорирование грозит штрафами и дополнительными вопросами со стороны налоговых органов.

