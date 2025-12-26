Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Фото: espreso.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Верховної Ради зареєстровано Проєкт Закону № 0361 про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом, який відновлює дію угоди з Європейським Співтовариством у сфері наукового та технологічного співробітництва.

Документ передбачає відновлення дії Угоди, підписаної 4 липня 2002 року в Копенгагені, термін дії якої закінчився 8 листопада 2024 року. Нове оформлення Угоди відбулося у формі обміну нотами між Європейською Комісією та Представництвом України при ЄС: Нота Європейської Комісії датована 21 травня 2025 року, а відповідь України — 28 травня 2025 року.

Відповідно до проєкту закону, Угода набирає чинності з дати отримання повідомлення від України до Європейського Союзу про завершення необхідних внутрішньодержавних процедур. Це забезпечує правову основу для співпраці між Україною та ЄС у сфері науки і технологій, відкриваючи можливості для участі українських науковців у міжнародних проєктах, обміну дослідницьким обладнанням та кадрами, а також спільного проведення семінарів, симпозіумів і робочих нарад.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, Угода є продовженням багаторічної традиції співпраці України з Європейським Співтовариством у сфері науки. Вона вперше набрала чинності 11 лютого 2003 року і надалі відновлювалася у 2004, 2011, 2015 та 2022 роках.

Крім того, законопроєкт не передбачає додаткових витрат з державного бюджету: фінансування заходів здійснюватиметься у межах бюджетної програми 2201380 «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва».

У пояснювальній записці наголошується, що реалізація положень Угоди сприятиме інтеграції української дослідницької та інноваційної екосистеми до Європейського дослідницького простору, збереженню наукового потенціалу України та залученню інвестицій у науково-технологічну сферу.

Таким чином, ухвалений закон створює правові підстави для відновлення співпраці України з ЄС у науковій і технологічній сфері, що має значний потенціал для розвитку науки, досліджень та інновацій в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.