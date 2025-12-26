  1. Публікації
  2. / Законодавство

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

17:00, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.
Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво
Фото: espreso.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Верховної Ради зареєстровано Проєкт Закону № 0361 про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом, який відновлює дію угоди з Європейським Співтовариством у сфері наукового та технологічного співробітництва.

Документ передбачає відновлення дії Угоди, підписаної 4 липня 2002 року в Копенгагені, термін дії якої закінчився 8 листопада 2024 року. Нове оформлення Угоди відбулося у формі обміну нотами між Європейською Комісією та Представництвом України при ЄС: Нота Європейської Комісії датована 21 травня 2025 року, а відповідь України — 28 травня 2025 року.

Відповідно до проєкту закону, Угода набирає чинності з дати отримання повідомлення від України до Європейського Союзу про завершення необхідних внутрішньодержавних процедур. Це забезпечує правову основу для співпраці між Україною та ЄС у сфері науки і технологій, відкриваючи можливості для участі українських науковців у міжнародних проєктах, обміну дослідницьким обладнанням та кадрами, а також спільного проведення семінарів, симпозіумів і робочих нарад.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, Угода є продовженням багаторічної традиції співпраці України з Європейським Співтовариством у сфері науки. Вона вперше набрала чинності 11 лютого 2003 року і надалі відновлювалася у 2004, 2011, 2015 та 2022 роках.

Крім того, законопроєкт не передбачає додаткових витрат з державного бюджету: фінансування заходів здійснюватиметься у межах бюджетної програми 2201380 «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва».

У пояснювальній записці наголошується, що реалізація положень Угоди сприятиме інтеграції української дослідницької та інноваційної екосистеми до Європейського дослідницького простору, збереженню наукового потенціалу України та залученню інвестицій у науково-технологічну сферу.

Таким чином, ухвалений закон створює правові підстави для відновлення співпраці України з ЄС у науковій і технологічній сфері, що має значний потенціал для розвитку науки, досліджень та інновацій в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]