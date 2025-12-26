  1. Публикации
Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество

17:00, 26 декабря 2025
Украинские ученые получат новые возможности для участия в международных проектах и обмена опытом с коллегами из Европейского Союза.
Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество
На сайте Верховной Рады зарегистрирован Проект Закона № 0361 о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Европейским Союзом, который восстанавливает действие соглашения с Европейским Сообществом в сфере научного и технологического сотрудничества.

Документ предусматривает восстановление действия Соглашения, подписанного 4 июля 2002 года в Копенгагене, срок действия которого закончился 8 ноября 2024 года. Новое оформление Соглашения прошло в форме обмена нотами между Европейской Комиссией и Представительством Украины при ЕС: Нота Европейской Комиссии датирована 21 мая 2025 года, а ответ Украины — 28 мая 2025 года.

Согласно проекту закона, Соглашение вступает в силу с даты получения уведомления от Украины в Европейский Союз о завершении необходимых внутригосударственных процедур. Это обеспечивает правовую основу для сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере науки и технологий, открывая возможности для участия украинских ученых в международных проектах, обмена исследовательским оборудованием и кадрами, а также совместного проведения семинаров, симпозиумов и рабочих совещаний.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Соглашение является продолжением многолетней традиции сотрудничества Украины с Европейским Сообществом в сфере науки. Оно впервые вступило в силу 11 февраля 2003 года и далее восстанавливалось в 2004, 2011, 2015 и 2022 годах.

Кроме того, законопроект не предусматривает дополнительных расходов из государственного бюджета: финансирование мероприятий будет осуществляться в пределах бюджетной программы 2201380 «Выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества».

В пояснительной записке подчеркивается, что реализация положений Соглашения будет способствовать интеграции украинской исследовательской и инновационной экосистемы в Европейское исследовательское пространство, сохранению научного потенциала Украины и привлечению инвестиций в научно-технологическую сферу.

Таким образом, принятый закон создает правовые основания для восстановления сотрудничества Украины с ЕС в научной и технологической сфере, что имеет значительный потенциал для развития науки, исследований и инноваций в стране.

