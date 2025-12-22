«Бойові» гроші — не для тилу: Верховний Суд розглянув справу про виплати премій працівникам ДСНС

Верховний Суд пояснив, чому не можна було виплачувати премії з резервного фонду державного бюджету всім працівникам ДСНС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд висловився щодо використання коштів резервного фонду державного бюджету під час виплати премій працівникам ДСНС, які не залучалися до виконання завдань у районах бойових дій.

Як йдеться у постанові Верховного Суду у справі № 420/28471/23, кошти резервного фонду мали чітке цільове призначення та могли використовуватися виключно для виплати додаткової винагороди й грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу цивільного захисту, а також окремим категоріям працівників, які безпосередньо брали участь у гасінні пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, знешкодженні вибухонебезпечних предметів у районах ведення бойових дій.

Суд розглянув касаційну скаргу Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області на рішення апеляційного суду.

Обставини справи

Посадовими особами Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області в Одеській області за період з 01 січня 2021 року по 31 березня 2023 року, за результатами якої складено акт та вимогу щодо усунення виявлених порушень, яка містить в собі шість пунктів, два з яких позивач оскаржив. Відповідно до вимоги позивача зобов'язано провести роботу щодо відшкодування заподіяних втрат коштів резервного фонду державного бюджету внаслідок виплати додаткової премії працівникам ГУ ДСНС в Одеській області (фінансової частини, юридичного відділу, водіям транспортних засобів, обслуговуючому персоналу, тощо), які безпосередньо не залучалися до гасіння пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, знешкодження вибухонебезпечних предметів в районах ведення бойових дій, а у разі неможливості забезпечення відшкодування; забезпечити відшкодування відповідно до норм статей 216-222 Господарського кодексу України втрат ГУ ДСНС в Одеській області, заподіяних внаслідок завищення вартості товарів оборонного призначення, внаслідок включення до її вартості сум прибутку.

Позивач вказував, що при проведенні ревізії відповідачем не враховано норми чинного законодавства, оскільки позивач не є головним розпорядником бюджетних коштів, або суб’єктом звітування, а являється лише отримувачем коштів від відповідного виконавця бюджетної програми. На момент проведення виплат працівникам служби з надзвичайних ситуацій управління керувалося відповідними наказами ГУ ДСНС України в Одеській області, які є чинними та підлягали обов’язковому виконанню.

Рішенням окружного адміністративного суду в позові відмовлено. Суд першої інстанції дійшов висновку, що список працівників яким виплачені грошові премії за рахунок коштів резервного фонду формувався безпосередньо працівниками ГУ ДСНС в Одеській області без врахування інформації щодо безпосередньої участі їх у гасіння пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, знешкодження вибухонебезпечних предметів в районах ведення бойових дій. Стосовно пункту 2 оспорюваної вимоги суд першої інстанції зазначив, що внаслідок включення постачальниками у розрахунок калькуляції ціни товару оборонного призначення сум прибутку позивачем порушено вимоги підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» від 20 березня 2022 року № 335 (далі - Постанова № 335), що призвело до зайво сплачених постачальникам коштів загального фонду державного бюджету.

Постановою апеляційного адміністративного суду рішення окружного адміністративного суду скасовано в частині відмови щодо проведення роботи по відшкодуванню заподіяних втрат коштів резервного фонду державного бюджету внаслідок виплати додаткової премії працівникам ГУ ДСНС в Одеській області, та у цій частині ухвалено нове рішення, яким позов задоволено.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, постанову апеляційного суду скасував, а рішення суду першої інстанції залишив у силі.

Опрацюванням наказів на виплату додаткового преміювання встановлено, що таке преміювання проведено з метою підвищення рівня соціального захисту працівників та належної організації оплати праці. Нарахування та в подальшому виплата додаткової премії працівникам вільного найму проведена з квітня по вересень 2022 року на підставі табелів обліку робочого часу за всі фактично відпрацьовані дні місяця. Крім того, працівникам ГУ ДСНС України в Одеській області окрім додаткового преміювання, за результатами роботи проводилась виплата місячної премії. В середньому за період квітень - вересень 2022 року розмір такої премії становив близько 100 %.

Ревізією обґрунтованості потреби в бюджетних коштах встановлено, що на 2021 - 2023 роки до розрахунку до кошторису ГУ ДСНС в Одеській області за КПКВК 1006280 включена завищена потреба в бюджетних коштах за КЕКВ 2111, в частині преміювання. Так, розрахунком до кошторису на 2021 рік за КЕКВ 2111 на преміювання передбачені виплати в розмірі 110 % річного фонду всіх складових заробітної плати (оклад, надбавка за безперервний стаж, надбавка за складність і напруженість, надбавка за роботу з таємними документами, надбавка за роботу в нічний час). Аналогічно, на 2022 рік розмір преміювання в розрахунку до кошторису передбачено в розмірі 100 % річного фонду всіх складових заробітної плати.

Тобто, кошти з резервного фонду державного бюджету мали особливе призначення, мету та ціль, виділялися виключно для виплати додаткової винагороди та грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу цивільного захисту, а також оплати праці окремим категоріям працівників, які в районах ведення бойових дій безпосередньо залучалися до гасіння пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, знешкодження вибухонебезпечних предметів, а не для працівників, які виконували обов`язки/забезпечували діяльність підрозділу, в залежності від обсягу виконуваних робіт, навантаження, відповідальності, оскільки такі працівники мали право на виплату премії за рахунок інших коштів.

Отже, виплата додаткової премії працівникам ГУ ДСНС в Одеській області (фінансової частини, юридичного відділу, водіям транспортних засобів, обслуговуючому персоналу, прибиральникам тощо), які безпосередньо не залучалися до гасіння пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, знешкодження вибухонебезпечних предметів в районах ведення бойових дій, дає підстави для висновку про порушення порядку використання коштів згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 341-р та № 442-р.

Верховний Суд дійшов висновку, що позивачем витрачалися кошти резервного фонду державного бюджету внаслідок виплати додаткової премії працівникам ГУ ДСНС в Одеській області, які безпосередньо не залучалися до гасіння пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, знешкодження вибухонебезпечних предметів в районах ведення бойових дій, що не передбачено нормами чинного законодавства.

Законність та правильність обчислення розміру визначення збитків, зазначених у цій частині, може бути предметом перевірки у судовому порядку за позовом органу фінансового контролю до винних осіб, а не у справі за позовом підконтрольної установи про визнання вимоги протиправною.

Оскаржуваною вимогою зобов'язано позивача вчинити дії, спрямовані на усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку. Збитки ж, у випадку відсутності факту їх добровільного відшкодування, стягуватимуться примусово в судовому порядку з особи, яка їх заподіяла, і правильність обчислення збитків має перевірятись судом, який буде розглядати позов про їх стягнення. Тобто, у разі незгоди із запропонованою сумою до відшкодування, позивач зможе надати свої заперечення щодо її стягнення саме у межах судового провадження, ініційованого контролюючим органом, а не в межах цієї справи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.