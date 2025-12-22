«Боевые» деньги — не для тыла: Верховный Суд рассмотрел дело о выплате премий работникам ГСЧС

Верховный Суд разъяснил, почему нельзя было выплачивать премии из резервного фонда государственного бюджета всем работникам ГСЧС.

Верховный Суд высказался относительно использования средств резервного фонда государственного бюджета при выплате премий работникам ГСЧС, которые не привлекались к выполнению задач в районах боевых действий.

Как указано в постановлении Верховного Суда по делу № 420/28471/23, средства резервного фонда имели четкое целевое назначение и могли использоваться исключительно для выплаты дополнительного вознаграждения и денежного обеспечения лицам рядового и начальствующего состава гражданской защиты, а также отдельным категориям работников, которые непосредственно участвовали в тушении пожаров, аварийно-спасательных и других неотложных работах, обезвреживании взрывоопасных предметов в районах ведения боевых действий.

Суд рассмотрел кассационную жалобу Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Херсонской области на решение апелляционного суда.

Обстоятельства дела

Должностными лицами Госаудитслужбы проведена ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области за период с 01 января 2021 года по 31 марта 2023 года, по результатам которой составлен акт и требование об устранении выявленных нарушений, содержащее шесть пунктов, два из которых истец обжаловал. Согласно требованию истец обязан провести работу по возмещению причиненных потерь средств резервного фонда государственного бюджета вследствие выплаты дополнительной премии работникам ГУ ГСЧС в Одесской области (финансовой части, юридического отдела, водителям транспортных средств, обслуживающему персоналу и т. д.), которые непосредственно не привлекались к тушению пожаров, аварийно-спасательным и другим неотложным работам, обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах ведения боевых действий, а в случае невозможности обеспечения возмещения — обеспечить возмещение в соответствии с нормами статей 216–222 Хозяйственного кодекса Украины потерь ГУ ГСЧС в Одесской области, причиненных вследствие завышения стоимости товаров оборонного назначения путем включения в ее стоимость сумм прибыли.

Истец указывал, что при проведении ревизии ответчиком не были учтены нормы действующего законодательства, поскольку истец не является главным распорядителем бюджетных средств или субъектом отчетности, а является лишь получателем средств от соответствующего исполнителя бюджетной программы. На момент проведения выплат работникам службы по чрезвычайным ситуациям управление руководствовалось соответствующими приказами ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, которые являются действующими и подлежали обязательному исполнению.

Решением окружного административного суда в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции пришел к выводу, что список работников, которым были выплачены денежные премии за счет средств резервного фонда, формировался непосредственно работниками ГУ ГСЧС в Одесской области без учета информации о непосредственном участии их в тушении пожаров, аварийно-спасательных и других неотложных работах, обезвреживании взрывоопасных предметов в районах ведения боевых действий. Относительно пункта 2 оспариваемого требования суд первой инстанции отметил, что вследствие включения поставщиками в расчет калькуляции цены товара оборонного назначения сумм прибыли истцом были нарушены требования подпункта 1 пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения» от 20 марта 2022 года № 335 (далее — Постановление № 335), что привело к излишне уплаченным поставщикам средствам общего фонда государственного бюджета.

Постановлением апелляционного административного суда решение окружного административного суда отменено в части отказа относительно проведения работы по возмещению причиненных потерь средств резервного фонда государственного бюджета вследствие выплаты дополнительной премии работникам ГУ ГСЧС в Одесской области, и в этой части принято новое решение, которым иск удовлетворен.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил, постановление апелляционного суда отменил, а решение суда первой инстанции оставил в силе.

В ходе обработки приказов о выплате дополнительного премирования установлено, что такое премирование проводилось с целью повышения уровня социальной защиты работников и надлежащей организации оплаты труда. Начисление и последующая выплата дополнительной премии работникам вольнонаемного состава осуществлялись с апреля по сентябрь 2022 года на основании табелей учета рабочего времени за все фактически отработанные дни месяца. Кроме того, работникам ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, помимо дополнительного премирования, по результатам работы выплачивалась ежемесячная премия. В среднем за период апрель – сентябрь 2022 года размер такой премии составлял около 100 %.

Ревизией обоснованности потребности в бюджетных средствах установлено, что на 2021–2023 годы в расчет к смете ГУ ГСЧС в Одесской области по КПКВК 1006280 была включена завышенная потребность в бюджетных средствах по КЭКВ 2111 в части премирования. Так, расчетом к смете на 2021 год по КЭКВ 2111 на премирование предусмотрены выплаты в размере 110 % годового фонда всех составляющих заработной платы (оклад, надбавка за непрерывный стаж, надбавка за сложность и напряженность, надбавка за работу с секретными документами, надбавка за работу в ночное время). Аналогично, на 2022 год размер премирования в расчете к смете предусмотрен в размере 100 % годового фонда всех составляющих заработной платы.

То есть средства из резервного фонда государственного бюджета имели особое назначение, цель и направленность и выделялись исключительно для выплаты дополнительного вознаграждения и денежного обеспечения лицам рядового и начальствующего состава гражданской защиты, а также оплаты труда отдельным категориям работников, которые в районах ведения боевых действий непосредственно привлекались к тушению пожаров, аварийно-спасательным и другим неотложным работам, обезвреживанию взрывоопасных предметов, а не для работников, которые выполняли обязанности / обеспечивали деятельность подразделения в зависимости от объема выполняемых работ, нагрузки и ответственности, поскольку такие работники имели право на выплату премии за счет других средств.

Следовательно, выплата дополнительной премии работникам ГУ ГСЧС в Одесской области (финансовой части, юридического отдела, водителям транспортных средств, обслуживающему персоналу, уборщикам и т. п.), которые непосредственно не привлекались к тушению пожаров, аварийно-спасательным и другим неотложным работам, обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах ведения боевых действий, дает основания для вывода о нарушении порядка использования средств в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров Украины № 341-р и № 442-р.

Верховный Суд пришел к выводу, что истцом использовались средства резервного фонда государственного бюджета вследствие выплаты дополнительной премии работникам ГУ ГСЧС в Одесской области, которые непосредственно не привлекались к тушению пожаров, аварийно-спасательным и другим неотложным работам, обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах ведения боевых действий, что не предусмотрено нормами действующего законодательства.

Законность и правильность исчисления размера определенных убытков, указанных в этой части, может быть предметом проверки в судебном порядке по иску органа финансового контроля к виновным лицам, а не в деле по иску подконтрольного учреждения о признании требования противоправным.

Оспариваемым требованием истцу предписано совершить действия, направленные на устранение выявленных нарушений в установленном законодательством порядке. Убытки же, в случае отсутствия факта их добровольного возмещения, будут взыскиваться в принудительном судебном порядке с лица, которое их причинило, и правильность исчисления убытков должна проверяться судом, который будет рассматривать иск о их взыскании. То есть в случае несогласия с предложенной суммой к возмещению истец сможет представить свои возражения относительно ее взыскания именно в рамках судебного производства, инициированного контролирующим органом, а не в рамках данного дела.

