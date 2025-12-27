Понад 2600 будинків Києва залишилися без тепла після атаки Росії

Через комбіновану атаку ворога без централізованого теплопостачання опинилися понад 2 600 будинків, 187 дитсадків та 138 шкіл.

Унаслідок комбінованої атаки Росії на Київ 27 грудня майже третина міста залишилася без теплопостачання. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці. Електрики немає в частині районів лівого берега», – зазначив Кличко.

За його словами без централізованого теплопостачання наразі залишилися понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл та 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання для мешканців.

Мер додав, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та теплопостачання для мешканців.

