Более 2600 домов Киева остались без тепла после атаки России

09:59, 27 декабря 2025
Из-за комбинированной атаки врага без централизованного теплоснабжения оказались более 2 600 домов, 187 детских садов и 138 школ.
В результате комбинированной атаки России на Киев 27 декабря почти треть города осталась без теплоснабжения. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«В результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега», – отметил Кличко.

По его словам, без централизованного теплоснабжения в настоящее время остались более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ и 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения для жителей.

Мэр добавил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и теплоснабжения для жителей.

