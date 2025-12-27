Чи буде світло на Новий Рік – що кажуть в Раді

За словами налдепа Сергія Нагорняка, ситуація залежить від погодних умов та атак на енергетичну інфраструктуру.

У новорічну ніч українці, ймовірно, будуть зі світлом, але стабільність електропостачання значною мірою залежатиме від погодних умов та можливих атак російських військ на енергетичну інфраструктуру. Про це в ефірі «Ранок.LIVE» розповів нардеп та член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк.

За його словами, у святкові дні споживання електроенергії традиційно зменшується через майже повне призупинення роботи промислових підприємств.

«Ми не розуміємо, яку має стратегію ворог на новорічні свята і як довго втримається холодна погода. Сподіваюся, що новорічної ночі українці будуть зі світлом», — зазначив Нагорняк.

