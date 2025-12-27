Будет ли свет на Новый Год – что говорят в Раде

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, ситуация зависит от погодных условий и атак на энергетическую инфраструктуру.

В новогоднюю ночь украинцы, вероятно, будут со светом, но стабильность электроснабжения в значительной степени будет зависеть от погодных условий и возможных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру. Об этом в эфире «Ранок.LIVE» рассказал нардеп и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

По его словам, в праздничные дни потребление электроэнергии традиционно уменьшается из-за почти полной остановки работы промышленных предприятий.

«Мы не понимаем, какую стратегию имеет враг на новогодние праздники и как долго продержится холодная погода. Надеюсь, что в новогоднюю ночь украинцы будут со светом», — отметил Нагорняк.

