  1. В Україні
  2. / Авто

В Україні посилять контроль за технічним станом трамваїв та тролейбусів

11:47, 27 грудня 2025
Кабінет Міністрів схвалив постанову «Деякі питання реєстрації трамваїв (трамвайних вагонів) і тролейбусів, їх обліку та правил проведення державного технічного огляду об'єктів міського електричного транспорту». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Постанова передбачає затвердження в новій редакції:

  • Порядку здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку трамваїв і тролейбусів;
  • Правил проведення державного технічного огляду рухомого складу та об’єктів інфраструктури міського електричного транспорту.

Документ встановлює чіткі та уніфіковані вимоги для всіх юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, які експлуатують трамваї та тролейбуси.

Ключове нововведення – запровадження електронної процедури:

  • відомчої реєстрації;
  • перереєстрації;
  • ведення обліку;
  • зняття з реєстрації трамваїв і тролейбусів.

«Це суттєво спрощує та прискорює адміністративні процедури, зменшує паперовий документообіг і підвищує прозорість обліку рухомого складу», - заявили у відомстві.

Зазначається, що ця процедура дозволить створити електронний реєстр відповідних транспортних засобів та мати державі необхідну інформацію про рухомий склад. Це важливо як для формування політик, так і залучення інвестицій для оновлення транспорту в містах. Наразі відповідна інформація не систематизована.

Постанова також оновлює правила проведення державного технічного огляду:

  • трамвайних вагонів і тролейбусів;
  • трамвайних колій;
  • контактних мереж;
  • тягових підстанцій.

У відомстві додають, що це дозволить посилити контроль за технічним станом як рухомого складу, так і інфраструктури міського електричного транспорту, що напряму впливає на безпеку пасажирських перевезень.

Адміністрування процедур реєстрації та технічного обліку здійснюватиметься Укртрансбезпекою в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі, яка є складовою Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті, з подальшою передачею даних до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Набувають чинності відповідні оновлення з 1 січня 2027 року – тоді ж планується запустити у роботу відповідний реєстр.

Таким чином, будуть створені умови для експлуатації технічно справного міського електричного транспорту, підвищує рівень безпеки пасажирів та є черговим кроком у цифровізації транспортної сфери.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

